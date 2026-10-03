Pomona cumple 93 años: así serán los festejos en el Jardín de Río Negro
La localidad del Valle Medio festeja su aniversario con desfile institucional, espectáculos musicales en la plaza y un gran baile en el Polideportivo Municipal. Mirá el cronograma del fin de semana.
Pomona cumplió 93 años este miércoles 30 de septiembre. Para organizar las actividades de la comunidad, el municipio decidió que las oficinas administrativas funcionaran con normalidad durante ese día y el feriado local se trasladó al lunes 5 de octubre.
Desfile, bandas y espectáculos en la plaza
El cronograma central se concentrará el sábado 3 de octubre desde las 15:30 con el acto oficial sobre la avenida principal.
La ceremonia contará con la actuación de la Banda de la Policía de Río Negro, el paso de las Escuelas de Cadetes y el desfile de instituciones locales.
Una vez concluidos los actos protocolares, el público podrá concentrarse en la plaza central para presenciar los shows en vivo de 4 de Copa, el payador Pampa Cruz y el Grupo Recuerdo.
La jornada continuará por la noche en el Polideportivo Municipal, donde actuarán Los Joselinos y Los Charros de Cipo con una propuesta bailable para los vecinos de la localidad y zonas aledañas.
Nuevas obras en la localidad
Con motivo del aniversario, el Gobierno Provincial difundió un mensaje de felicitación para la localidad ribereña y repasó los proyectos de infraestructura que se ejecutan en la comuna, entre los que destacan el nuevo paseo peatonal sobre la Ruta Provincial 250, las obras del gimnasio de musculación y los trabajos de acondicionamiento en el Club Pomona.
Comentarios