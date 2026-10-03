ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Sociedad

Pomona cumple 93 años: así serán los festejos en el Jardín de Río Negro

La localidad del Valle Medio festeja su aniversario con desfile institucional, espectáculos musicales en la plaza y un gran baile en el Polideportivo Municipal. Mirá el cronograma del fin de semana.

Redacción

Por Redacción

Considerado el “Jardín de la Provincia”, convive con un paisaje urbano que vale la pena recorrer. Foto: Gentileza.

Considerado el “Jardín de la Provincia”, convive con un paisaje urbano que vale la pena recorrer. Foto: Gentileza.

Pomona cumplió 93 años este miércoles 30 de septiembre. Para organizar las actividades de la comunidad, el municipio decidió que las oficinas administrativas funcionaran con normalidad durante ese día y el feriado local se trasladó al lunes 5 de octubre.

Desfile, bandas y espectáculos en la plaza

El cronograma central se concentrará el sábado 3 de octubre desde las 15:30 con el acto oficial sobre la avenida principal.

La ceremonia contará con la actuación de la Banda de la Policía de Río Negro, el paso de las Escuelas de Cadetes y el desfile de instituciones locales.

Una vez concluidos los actos protocolares, el público podrá concentrarse en la plaza central para presenciar los shows en vivo de 4 de Copa, el payador Pampa Cruz y el Grupo Recuerdo.

La jornada continuará por la noche en el Polideportivo Municipal, donde actuarán Los Joselinos y Los Charros de Cipo con una propuesta bailable para los vecinos de la localidad y zonas aledañas.

Nuevas obras en la localidad

Con motivo del aniversario, el Gobierno Provincial difundió un mensaje de felicitación para la localidad ribereña y repasó los proyectos de infraestructura que se ejecutan en la comuna, entre los que destacan el nuevo paseo peatonal sobre la Ruta Provincial 250, las obras del gimnasio de musculación y los trabajos de acondicionamiento en el Club Pomona.


Temas

Aniversario

Festejos

Pomona

Río Negro

Valle Medio

Pomona cumplió 93 años este miércoles 30 de septiembre. Para organizar las actividades de la comunidad, el municipio decidió que las oficinas administrativas funcionaran con normalidad durante ese día y el feriado local se trasladó al lunes 5 de octubre.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén