Pomona cumple 93 años: así serán los festejos en el Jardín de Río Negro

Considerado el “Jardín de la Provincia”, convive con un paisaje urbano que vale la pena recorrer. Foto: Gentileza.

Pomona cumplió 93 años este miércoles 30 de septiembre. Para organizar las actividades de la comunidad, el municipio decidió que las oficinas administrativas funcionaran con normalidad durante ese día y el feriado local se trasladó al lunes 5 de octubre.

Desfile, bandas y espectáculos en la plaza

El cronograma central se concentrará el sábado 3 de octubre desde las 15:30 con el acto oficial sobre la avenida principal.

La ceremonia contará con la actuación de la Banda de la Policía de Río Negro, el paso de las Escuelas de Cadetes y el desfile de instituciones locales.

Una vez concluidos los actos protocolares, el público podrá concentrarse en la plaza central para presenciar los shows en vivo de 4 de Copa, el payador Pampa Cruz y el Grupo Recuerdo.

La jornada continuará por la noche en el Polideportivo Municipal, donde actuarán Los Joselinos y Los Charros de Cipo con una propuesta bailable para los vecinos de la localidad y zonas aledañas.

Nuevas obras en la localidad

Con motivo del aniversario, el Gobierno Provincial difundió un mensaje de felicitación para la localidad ribereña y repasó los proyectos de infraestructura que se ejecutan en la comuna, entre los que destacan el nuevo paseo peatonal sobre la Ruta Provincial 250, las obras del gimnasio de musculación y los trabajos de acondicionamiento en el Club Pomona.