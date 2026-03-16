Las predicciones para los doce signos del zodíaco: amor, dinero y salud este lunes 16 de marzo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Debes vigilar muchos de los aparentemente pequeños factores que ahora están teniendo un impacto mayor de lo que percibes. Amor: Lo relacionado con la parte afectiva se presentará con conflictos. Hay un mal entendimiento con tu pareja o con alguna amistad. Riqueza: Se acerca el final de este duro momento que estás atravesando a nivel profesional. Soplan vientos de cambio. Bienestar: No permitas que los miedos te paralicen, descúbrelos y lucha contra ellos para seguir adelante. Tu grandeza puede estar cerrada, presa dentro de ti.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Un muy necesitado cambio de aires en tu situación está a pocos días de vista. Pronto un poder mayor será tuyo. Amor: Para seducir, no uses la estrategia de siempre porque puede alejarte en vez de acercarte de quien te gusta. Riqueza: Mejor imposible tanto en materia de finanzas como de contactos. Alguien hará en tu nombre un trato comercial perfecto. Bienestar: No temas a los cambios que vendrán, a los giros y a los nuevos rumbos. Serán todos para mejor y tu vida cambiará rotundamente.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Estás en un momento ideal para construir o para participar de una forma más profunda y directa en tus relaciones sociales. Amor: Si aún estás buscando una pareja, conocerás a una persona muy intrigante y sensible a tu fascinación. Riqueza: No podrás darte el lujo de tomar un segundo de descanso. Deberás dar todo de ti para poder concluir tus proyectos. Bienestar: Concéntrate mejor en tu apariencia personal, en verte bien, en arreglarte mejor, en hacer algunos cambios de look. Cuida tu imagen.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Lideras, no necesitas imponer demasiado tu autoridad. Los demás te reconocerán tus méritos y tu excelente soporte a nivel grupal. Amor: Vivirás momentos de tensión en el hogar debido a recientes inconvenientes en lo laboral. Modera tus palabras. Riqueza: Si en tu vida afectiva y sentimental te va bien, la situación económica te puede cambiar tu estado anímico. Bienestar: Nada mejor que dedicar un día al mes a la apariencia personal. Un cambio de look y ropa nueva te renovarían por completo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Mejor imposible, la suerte irá acompañada de alegría, serenidad, ternura y mucho humor. Aprovecha este momento único. Amor: Lograrán conectarse íntimamente y sin esfuerzo con el otro, y esto se verá reflejado en tus relaciones laborales y personales. Riqueza: Cuidado con mostrarte demasiado agresivo con tus jefes o socios, porque podrían malinterpretarte y tomar serias medidas. Bienestar: Haz un pacto contigo mismo y proponte atravesar los inconvenientes. Descubre o redescubre la entereza y el poder de decisión que posees.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Surgirán ciertos inconvenientes que te impedirán asistir a reuniones sociales o familiares planeadas para la jornada. Amor: Vivirás momentos muy románticos en compañía de tu pareja en la jornada de hoy. El romanticismo estará de turno. Riqueza: Tu clara irresponsabilidad a la hora de aceptar obligaciones te ha puesto en una situación comprometida. Madura. Bienestar: Trata a tu prójimo de igual manera en la que pretendes ser tratado tu mismo. Mantener estos patrones de conducta hace a una mejor sociedad.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te invitarán a una fiesta en la que conocerás gente interesante. Prepárate para la ocasión porque pondrán mucha atención en ti. Amor: Tu pareja siente que no le das cabida en las decisiones que tomas. Trata de consultarlo, así se sentirá parte de tu vida. Riqueza: Si crees que puedes perder todo y existen altas posibilidades de fracaso, lo mejor será abortar el proyecto. Bienestar: Sigue tus propias reglas y no las que impone la sociedad. Dale crédito a tu filosofía de vida y descarta las opiniones ajenas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Te apetecerá disfrutar de encuentros gastronómicos con amigos y allegados. Compartirás charlas de los más diversos temas. Goce. Amor: Tendrás la sensación de que no te va bien en el amor. Valora las experiencias vividas hasta el día de hoy y verás que eres afortunado. Riqueza: Si no tienes cuidado podrás caer en algún engaño o fraude. No es buen momento para las apuestas o juegos de azar. Bienestar: Volver a tu pasado te regocijará. Recorre aquellos lugares donde pasaste tus mejores momentos. No dudes en tocar la puerta de alguien muy importante para ti.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Contarás con una capacidad de comunicación francamente nula en el día de hoy. Evita caer en discusiones innecesariamente. Amor: No pasarás desapercibido en ningún lugar al que asistas en la jornada de hoy. Tus encantos te precederán. Riqueza: Tendrás que utilizar el día de hoy para terminar con ciertas obligaciones si pretendes llegar a tus fechas límite a tiempo. Bienestar: El camino sencillo nunca te llevará a la solución de tus inconvenientes. Busca en tu interior la serenidad necesaria para encontrar las respuestas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy puedes llegar a ser una persona creativa, incluso un excelente crítico, de quien sería atinado escuchar los consejos. Amor: Se aproxima un encuentro importante, pero deberás controlarte un poco más con tus ataques de ira pasajera. Riqueza: Pon todas tus energías en el trabajo, ya que recibirás la recompensa que esperabas desde hace ya largo tiempo. Bienestar: Realiza una rutina de ejercicios nueva cada día y esto te ayudará a disminuir tu nivel de estrés causado por tus tareas habituales.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tu problema son tus cambios repentinos de humor, aunque te sobran admiradores y amigos que perdonan tus travesuras. Contrólate. Amor: Es un momento de mucha tensión en la pareja, así que tomate un tiempo para pensar las cosas y decidir. Riqueza: Aunque estés presuroso toma todos los recaudos verificando esos datos, ya que podrías cometer una gran equivocación. Bienestar: Si eres una persona inquieta es momento que te sientes y replantees tu situación. Mejorará tu apariencia si te relajas.