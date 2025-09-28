Los 3 signos del Horóscopo Chino que enfrentarán problemas antes de octubre, según Ludovica Squirru 

Queda apenas unos días para que septiembre llegue a su fin y dé paso a un nuevo mes, octubre. En el ámbito del Horóscopo Chino, hay varias novedades importantes a considerar, especialmente para tres signos en particular.

En esta oportunidad, quien anticipó lo que se avecina fue Ludovica Squirru. La especialista en astrología señaló que se presentarán desafíos que deberán afrontarse, generando diferentes escenarios que se irán desarrollando durante las próximas semanas.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Chancho: “La mala racha continuará: la influencia del gallo y de la serpiente complicará las cosas. Lo recomendable será descansar, evitar excesos y cumplir con los pagos pendientes. La meditación y la terapia serán grandes aliadas”.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Caballo: “Sentirás una fuerte tentación de formalizar relaciones, pero no es el momento de casarse ni asumir compromisos definitivos. Los caballos nacidos en 2014 estarán más protegidos, aunque necesitarán el cuidado y apoyo de su entorno cercano”.

Galo (1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Gallo: “El inicio del período fue algo turbulento, pero se avecinan grandes descubrimientos. Podría salir a la luz información delicada del ámbito familiar, aunque los gallos dedicados a la investigación o la enseñanza tendrán la oportunidad de hacer aportes muy valiosos”.