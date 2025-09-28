El Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 28 de septiembre al 3 de octubre 2025, signo por signo 

Mhoni Vidente publicó su horóscopo semanal para la semana del 28 de septiembre al 3 de octubre 2025 para todos los signos del zodiaco. La famosa astróloga y tarotista reveló lo que depara el destino para las próximas jornadas y aconseja qué hacer para estimular la prosperidad y la estabilidad en este fin de septiembre y comienzo de octubre.

Como lo hace habitualmente, desde su canal oficial de YouTube (Canal Oficial Mhoni Vidente) destaca qué se viene esta semana en trabajo, dinero, amor y suerte. Además, nos deja el mensaje de las cartas y qué hacer el 1/10 para tener un gran mes.

Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 28 de septiembre al 3 de octubre 2025, signo por signo

Aries

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna.

Colores: Blanco y Verde.

Números de la suerte: 18, 26 y 27 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Escorpio, Sagitario y Capricornio.

Es fundamental tener mentalidad y propósitos claros. El 1/10 prendan una veladora blanca y mantengan una buena actitud para que reine la abundancia todo el próximo mes. Semana de mucho trabajo y un poco de agotamiento; días de cerrar el mes y de arrancar proyectos nuevos. Mantengan buenos hábitos para llenarse de energía positiva. Cierran un contrato; hacen compra-venta importante. Revisen sus deudas, paguen y sanen su economía. Esta semana es fundamental para empezar a crecer económicamente y ver qué necesitan para desarrollarse más. Tengan en claro que son triunfadores. Purifiquen su cuerpo, su mente y su alma. Si les piden aclarar una situación, no lo hagan: lo que pasó ya pasó, vivan aquí y ahora para enfrentar el futuro. Ilusiones laborales nuevas. Viajes. Energía positiva para el cierre de contratos o negocios. Están arriba: crecen y se desarrollan en todos los sentidos. No exageren ni piensen demás. Si están en pareja, estabilidad o embarazo en puerta. Arreglan y equipan su casa para vivir mejor.

Mensaje de la semana: Un despertar nuevo: nueva conciencia, nuevas formas de pensar, nuevos comienzos y caminos. No quieran controlar tanto, suelten.

Cartas españolas: Negocio, trabajo, cierre de contrato. Arreglan papeles. Celos y desconfianza: cuidado con quienes los rodean, no se dejen embaucar ni dejen que los pensamientos los agobien. Relájense para tener un buen fin de mes y un gran inicio de octubre.

Tauro

Carta de la semana: El Mundo.

Colores: Blanco y Azul.

Números de la suerte: 02, 04 y 31 (4 golpes de suerte).

Signos compatibles: Géminis, Virgo y Capricornio.

Momento de reconocer, recuperar y tener estabilidad emocional. Deben reconocer que son grandes en todos los sentidos y prepararse para los grandes proyectos que vienen en octubre. El 1/10 prendan una veladora blanca o roja. Octubre será grandioso: cambio de trabajo, proyectos nuevos o cierre de contratos. No tengan pensamientos negativos y aléjense de corajes o venganzas. No presten nada ni ayuden tanto: sean más desconfiados. Semana de mucho trabajo y de terminar muchas cosas en lo laboral. En octubre, les ofrecen un ascenso o un cambio positivo. No piensen tanto en el pasado. Estimulen su riqueza y conformen un patrimonio. Pleitos fuertes con la pareja o la relación de amor que tengan por desconfianza, inseguridad o celos. Reactiven y mejoren sus hábitos para verse mejor. Paguen y no acumulen deudas. Ilusiones nuevas en el amor o el trabajo. No mientan ni se metan en chismes.

Mensaje de la semana: Tener el poder del propósito de su vida. Lo importante es que tengan en claro qué necesitan para su estabilidad. No se metan en chismes o problemas; cuidado con fraudes y papeles que firmen. Desconfíen más de quienes los rodean. Cobran una deuda pendiente.

Cartas españolas: Riqueza, estabilidad y crecimiento económico. Pleitos o resentimiento con alguien cercano: olvídense de venganzas o de querer arreglar lo que no tiene arreglo. No se enojen, discutan o piensen cosas negativas. Empiecen octubre con buena actitud.

Géminis

Carta de la semana: La Fuerza.

Colores: Azul y Rojo.

Números de la suerte: 01, 15 y 26 (3 golpes de suerte).

Signos compatibles: Libra, Acuario y Aries.

No se rindan, insistan y sigan adelante con metas claras. Semana agotadora y abrumadora: los buscan por nuevos contratos y proyectos, lo que los desgasta. Ordenen bien sus ideas, levántense temprano y administren bien su tiempo. El 1/10 prendan una veladora blanca o roja. Mantengan siempre una buena actitud y no dejen que entren cosas negativas a su mente. Arreglan asuntos legales. Proyectos nuevos en lo laboral que deben presentar a sus jefes o autoridades. Cuidado con envidias o mal de ojo: protéjanse. No comenten sus planes o proyectos. Los busca un amor del pasado: hablen, cierren la historia pero no vuelvan. Alcanzan la estabilidad que necesitan. Viajes. Eviten chismes en el ámbito laboral: usen más su intuición.

Mensaje de la semana: Espíritu vagabundo. Viajan y conocen lugares. Les da miedo el compromiso: elijan bien a su pareja.

Cartas españolas: Cuidado con chismes, intrigas y falsas amistades. Cuidado con venganzas y corajes. Traten de arreglar todos los pendientes. No se queden solos: busquen pareja. Octubre será benéfico en lo económico.

Cáncer

Carta de la semana: El Emperador.

Colores: Verde y Blanco.

Números de la suerte: 03, 32 y 36 (3 golpes de suerte).

Signos compatibles: Piscis, Escorpio y Virgo.

Sigan adelante sin miedo y avancen. Arreglan temas legales y papelería. Recuperan lo perdido y ganan algo. Reciben una sorpresa que les dará mucha alegría. Mejoren sus hábitos y no dejen que los problemas los agobien. El 1/10, prendan una veladora blanca o verde. No cuenten sus planes o proyectos. Arreglen problemas familiares. Semana muy agotadora, de cierre de mes. Cambios positivos: traten de poner sus papeles al día. Cuídense de hechizos, brujerías y envidias. No se dejen embaucar y no presten nada. Relaciones importantes con gente del extranjero por negocios. Ya es tiempo de formar una familia, anímense.

Mensaje de la semana: Excelente y lleno. Todo les saldrá bien y sin problemas; sorpresas y abundancia. No confíen en la gente que los rodea. Podrán hacer una compra-venta importante para formar patrimonio y poder crecer.

Cartas españolas: Cuidado con chismes, intrigas o personas del pasado. En esta semana, harán negocios nuevos. Cambio de trabajo. Cuidado con fraudes. No compren cosas que no necesitan.

Leo

Carta de la semana: El Carro.

Colores: Naranja y Azul.

Números de la suerte: 22, 39 y 50 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Aries.

Sigan avanzando y creciendo; no pierdan la dirección. Concéntrense y ubíquense hacia dónde quieren ir y qué quieren para ser felices. Mejoren sus hábitos: sean más saludables y no se guarden los enojos. Será una semana de mucho trabajo y de recuperar dinero. Los busca gente del extranjero para salir o arreglar cuestiones pendientes. Sean auténticos; no le tengan miedo al qué dirán o a los cambios que necesitan para crecer. Arreglen papeles pendientes. Viajes. El 1/10 prendan una veladora blanca. No le presten nada a nadie. Octubre viene con mucho movimiento y cambios. Cuidado con una traición amorosa o con desconfianzas en la pareja. Si bien reina la prosperidad, es importante que sigan estudiando y preparándose. Abran bien los ojos: protéjanse de envidias y cuídense de quienes los rodean. No peleen, eviten conflictos y eludan discusiones. Conecten con la naturaleza y medite para alinear sus energías.

Mensaje de la semana: Sentir el progreso en sus vidas. Esta semana sientan la abundancia, los avances y la estabilidad económica. Enfóquense en ustedes y en qué quieren para ser grandes. No ayuden tanto a los demás.

Cartas españolas: Cuidado con problemas legales, traten de resolverlos. Recuerdan a alguien que ya no está: récenle. Fuerza, determinación y crecimiento. Tendrán el poder de ser jefes, mandar y crecer en lo laboral. Traten de arreglar asuntos familiares o de herencia. Octubre será un mes muy divertido.

Virgo

Carta de la semana: El Loco.

Colores: Azul y Blanco.

Números de la suerte: 08, 11 y 48 (3 golpes de suerte).

Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Tauro.

Crecer. Esta semana es ideal para determinar su crecimiento económico y desarrollarse más en cuestiones laborales. No se mortifiquen y dejen atrás problemas del pasado y angustias. No carguen sentimientos de culpa y suelten. Arreglen asuntos de su casa; vivan mejor. Pongan sus papeles de visa o pasaporte al día y busquen tener un negocio propio para tener más ingresos. No presten dinero ni nada. El 1/10 prendan una veladora roja o blanca. Mantengan una buena actitud en todos los sentidos. Esta será una semana agotadora, de mucho trabajo y de pesadez. No se enojen ni exageren situaciones. Arreglen papelería y hagan pagos. Próximo viaje. Gente de otros países les habla por negocios o amor. Mantengan buenos hábitos y quiéranse más. Ayuden más a su familia y no se alejen tanto. Contrato y posible colaboración con el exterior.

Mensaje de la semana: La riqueza y el despertar de un nuevo comienzo llegarán estos días. Fluye el dinero y se abren nuevos caminos. Estén alerta sobre quiénes los rodean o quién habla de ustedes.

Cartas españolas: Sí a todo. Estabilidad y crecimiento. Conocen gente importante y poderosa en el trabajo. Posible cambio de casa. Amor apasionado.

Libra

Carta de la semana: As de Oros.

Colores: Amarillo y Naranja.

Números de la suerte: 11, 16 y 35.

Signos compatibles: Tauro, Acuario y Géminis.

Comienza su mes. Estabilidad. El 1/10 prendan una veladora blanca, roja o amarilla. Los invitan a salir de viaje. Semana agobiante, de mucho trabajo y estrés por reuniones y cambios. Mantengan buenos hábitos. Semana de alegrías y sorpresas. Los buscan amores del pasado. Inviertan en ustedes, es lo mejor. Arreglen pasaportes y papeles de migraciones y visas. Cambios laborales positivos o inicio de un negocio propio: están en su mes y es tiempo de riqueza. Sigan estudiando. Propuesta de casamiento o de amor verdadero. Fortalezcan su mente: sean perseverantes y terminen todo lo que empiecen. Vitalidad que les permite empezar a crecer. Nuevos caminos. Arreglen papelería pendiente y paguen deudas.

Mensaje de la semana: Humos y Espejos. Cuidado con fraudes, mentiras y con su dinero. Sean cautelosos.

Cartas españolas: Cuiden su salud. Propuesta laboral nueva: analícenla bien. Gran semana en todos los sentidos: disfruten.

Escorpio

Carta de la semana: El Juicio.

Colores: Amarillo y Naranja.

Números de la suerte: 10, 29 y 43.

Signos compatibles: Sagitario, Piscis y Cáncer.

Estabilidad económica y crecimiento. El 1/10 quítense pensamientos negativos y protéjanse contra la envidia. No piensen tanto en los otros y piensen más en ustedes; no ayuden tanto y sean más egoístas. Resuelven temas legales pendientes y salen de viaje. Arreglen temas bancarios; no gasten por gastar. Descansen más. Será una semana agobiante, de mucho trabajo y estrés: traten de concentrarse. Tengan confianza en ustedes mismos. Aprovechen las nuevas oportunidades de crecimiento laboral que se les presentan. Estudien más y conéctense con la naturaleza. Si están en pareja, embarazo en puerta. Eviten ser tan explosivos o vengativos para no tener problemas.

Mensaje de la semana: Mirando hacia el futuro. Piensen cómo se ven este mes, en 5 años o en 10 años. Construyan un patrimonio y estabilidad económica.

Cartas españolas: Muchos viajes en los próximos meses. Aléjense de personas tóxicas y conflictivas. Tengan cuidado con brujerías, chismes o intrigas. Octubre será un gran mes.

Sagitario

Carta de la semana: El Sol.

Colores: Amarillo y Rojo.

Números de la suerte: 12, 13 y 19 (3 golpes de suerte).

Signos compatibles: Leo, Cáncer y Aries.

Estabilidad, crecimiento y prosperidad; pero deben quitarse el ego, la avaricia y la soberbia. Piensen en grande y caminen con humildad. No se carguen energías negativas o chismes de los demás. No prometan nada y no hablen de sus planes. El 1/10 prendan una veladora blanca o roja. Piensen en positivo. Cierre de contratos y proyectos nuevos. Semana agobiante; de mucho trabajo y estudio; de arreglos en la casa. Coman mejor. El que se enoja, pierde: aléjense de situaciones negativas, amores tóxicos o amistades interesadas. Cuidado con los chismes sobre ustedes. Muévanse más. Los casados podrán tener días difíciles, de pleitos, traiciones y desconfianza.

Mensaje de la semana: Déjenlo ir. Dejen ir a la persona que no era para ustedes: el trabajo que no les gustaba; y al mal humor. Analicen y reflexionen hacia dónde van y qué quieren para su futuro. Más dinero y abundancia.

Cartas españolas: Suerte, abundancia y crecimiento. Reciben un regalo o premio inesperado.

Capricornio

Carta de la semana: El Mago.

Colores: Blanco y Negro.

Números de la suerte: 05, 23 y 30 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Aries, Virgo y Tauro.

Pidan que se les dará. Se alinean las energías: cierran bien el mes y abren muy bien octubre. Arreglan papeles. Negocios nuevos que les darán más abundancia. Se realizan más como personas. Están aprendiendo a controlar su mal carácter y su explosividad. El 1/10 prendan una veladora blanca, amarilla o roja. No confíen en nada ni en nadie. Administren bien su tiempo y arreglen papelería pendiente. Viajes. Relájense y no piensen de más: si no hay solución, se termina y listo. Encuentran la solución a los problemas. No pequen de confiados, cuidado. Encuentren la estabilidad y no busquen siempre la verdad. Conecten con la naturaleza. Cuidado con chismes e intrigas con amores del pasado.

Mensaje de la semana: Dedíquense en cuerpo, alma y espíritu a ser felices y a lograr lo que necesitan para crecer. Enfóquense en ustedes, en sus deseos y en ser grandes.

Cartas españolas: Resuelven problemas legales. Alguien del exterior les habla por negocios o trabajo. Vienen grandes cosas en octubre.

Acuario

Carta de la semana: El Ermitaño.

Colores: Blanco y Rojo.

Números de la suerte: 06, 21 y 34 (3 golpes de suerte).

Signos compatibles: Géminis, Leo y Libra.

Será una muy buena semana porque encontrarán la luz, la solución y la esperanza que buscaban. No tengan miedo y hagan lo que desean. Aprendan a no recaer en errores del pasado. Semana de mucho trabajo, de reconocimiento y de recompensa económica. No se preocupen por quien no se lo merece: aléjense de gente tóxica. Sorpresa económica. El 1/10 prendan una veladora blanca o roja. Paguen deudas. Cuidado con las caídas, no sean tan acelerados. Se cumple algo muy bueno. Traten de arreglar todos los asuntos pendientes sin miedo. Sean prudentes al hablar y no cuentes de más. No se autolimiten, dejen sus traumas y miedos, y avancen.

Mensaje de la semana: Estabilidad económica que les permitirá pagar deudas y sanar su economía. Empiezan a construir su patrimonio.

Cartas españolas: Los trámites salen bien. Cuidado con chismes; no confíen en nadie ni presten nada. Propuesta laboral, proyectos nuevos y cierre de contratos. Cuidado con los excesos en eventos sociales.

Piscis

Carta de la semana: El Diablo.

Colores: Azul y Naranja.

Números de la suerte: 06, 17 y 88.

Signos compatibles: Leo, Escorpio y Cáncer.

Les llega mucho dinero extra. Dinero rápido, fácil y por juegos de azar. Cierre de contratos, proyectos nuevos y crecimiento laboral. Cuidado con la ansiedad, la extrema preocupación, las ganas de no hacer nada y la exageración: dominen sus demonios internos. Son seres de luz destinados a ser líderes: dedíquense a ser grandes, seguir estudiando y crecer. Cuídense de enemigos ocultos que los rodean -amigos, familiares o pareja- que los envidian o les tienen recelos. No hablen de sus cosas y sean discretos. No se rodeen de gente tóxica o complicada. El 1/10 prendan una veladora blanca o roja. Arreglen pendientes y paguen deudas. Viajes. Reconocimiento o ascenso laboral. Maduren, crezcan y vean a su futuro. Estabilidad económica y un potencial nuevo negocio. No busquen tanto la verdad o la aceptación de los otros. En octubre se les abren nuevos rumbos y caminos. Conecten con la naturaleza. Si están en pareja, embarazo en puerta.

Mensaje de la semana: Mirar más allá. Piensen cómo se ven en 1, 5 o 10 años: miren su futuro, su patrimonio y su estabilidad. No confíen tanto en los que se les acercan: abran bien los ojos.

Cartas españolas: Gente de poder llega para ayudarlos a crecer. Semana de reuniones, cambios de puesto, proyectos nuevos o contrataciones. Resuelven cuestiones de papelería que tienen pendiente. Octubre será un gran mes.