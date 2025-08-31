Septiembre 2025 será un mes marcado por la renovación emocional y oportunidades importantes. Jimena La Torre compartió sus predicciones para este mes, con foco en lo cotidiano, lo profundo y lo posible, donde algunos signos vivirán experiencias distintas a lo que se les venía dando durante el año.

A continuación, los 5 signos que atravesarán cambios destacados según Jimena La Torre.

Los 5 signos que vivirán grandes cambios en septiembre 2025, según Jimena La Torre

Tauro

Recibirás buenas noticias familiares y experimentarás estabilidad en el hogar.

Es un mes propicio para reconectar con tus raíces, fortalecer vínculos y disfrutar de lo sencillo, donde lo emocional se convierte en un refugio esencial. Si tienen algún problema legal, en este mes podrán resolverlo. Aprobación en cuestiones laborales o un proyecto nuevo que les dejará más abundancia.

Géminis

Se presenta como un período de reflexión profunda. En lugar de buscar respuestas hablando, la intimidad del silencio y la introspección serán clave para obtener insights necesarios.

Cambios positivos este mes. Si tienen problemas legales con una expareja, traten de resolverlo rápido para que no les quite más tiempo. Hagan un inventario de los 8 meses del año que pasaron, qué hicieron y qué no, para tener una mejor organización personal y laboral.

Escorpio

Es un momento ideal para hacer un balance personal.

Revisar heridas pasadas, procesos de sanación y aquello que aún está en curso será una labor intensa pero esencial, y este mes te brinda el espacio necesario para hacerlo sin culpa.

Mes de mucho trabajo, de reuniones, de volver a estudiar y de mucha realización profesional. Pagan deudas. Hagan negocios en sociedad. Resuelven problemas legales o familiares.

Piscis

Septiembre te invita a relajarte y alejarte de decisiones apresuradas. Podrás permitirte fluir con los tiempos del universo, evitando la presión de resolverlo todo de inmediato.

Ya no estén con quien no quiere estar con ustedes: tengan más orgullo, dignidad y autoconfianza. Alcanzarán sus sueños y sigan adelante sin pedir opinión. Si están en pareja, quítense celos e inseguridad.