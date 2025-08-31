Horóscopo Chino de Ludovica Squirru para despedir agosto 2025: claves para el domingo 31
Domingo 31 de agosto 2025. Ludovica Squirru comparte sus predicciones para cerrar agosto 2025. ¿Qué nos anticipa hoy el Horóscopo Chino? Acá te lo contamos.
Hoy finaliza el mes del Mono según el Horóscopo Chino, y para despedir agosto 2025, la reconocida astróloga Ludovica Squirru trae sus predicciones más esperadas. Descubrí en su guía exclusiva cómo te irá en este domingo clave, con un pronóstico para tu vida amorosa, profesional y tu bienestar.
Horóscopo Chino: Predicciones de este domingo 31 de agosto 2025, según Ludovica Squirru
A diario, Ludovica Squirru comparte en sus redes sociales una predicción diaria basada en sus conocimientos en el Horóscopo Chino, esto nos permite aspectar la jornada en materia energética y astrológica. Es importante tenerlo en cuenta considerando que hoy terminamos agosto 2025.
En sus historias de Instagram, Ludovica Squirru compartió este domingo 31 de agosto 2025 que hoy es un buen día para «casarse, orar y decretar, concebir, viajar, mudarse y limpiar la casa«, según las predicciones del Horóscopo Chino.
Ludovica Squirru advirtió también que este domingo 31 de agosto 2025 debe evitarse «cavar, sembrar, cambiar de lugar la cama, construir, comprar propiedades«. ¿Lo tenías en agenda?
Horóscopo Chino: Energía de este domingo 31 de agosto 2025, según Ludovica Squirru
La energía que rige esta jornada es:
- Agua Yang
El signo del Horóscopo Chino del día es:
- El Mono.
