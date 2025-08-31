Mhoni Vidente es la reconocida astróloga y tarotista que sumó seguidores tras los aciertos en sus predicciones a nivel mundial. Como cada domingo, Mhoni Vidente subió a su cuenta oficial de YouTube lo qué trae el destino para septiembre 2025, el mes del equinoccio.

De acuerdo a la pitonisa, septiembre es el mes del principio y del final; el que nos ayuda a recomenzar la vida y los ciclos. Además, adelantó los días claves, los números de la suerte, el mensaje de las cartas y qué arcángel asiste y guía a cada signo en este mes que comienza.

El horóscopo mensual de Mhoni Vidente para septiembre 2025, predicciones signo por signo

Aries

Carta del mes: El Diablo.

Color: Rojo y Blanco.

Días de suerte: Viernes.

Números de la suerte: 06, 15 y 37 (7 golpes de suerte).

Signos compatibles: Capricornio, Leo y Libra.

Dinero rápido y fácil; negocios; inversiones y cambios de trabajo. Pero tengan cautela, sean más prudentes, pisen en firme y no se dejen llevar por personas tóxicas o negativas. Cuídense mucho del mal de ojos, las energías negativas y de las envidias. Están en momento de invertir, crecer, iniciar negocio propio y hacer una compra importante. Este mes les da la oportunidad de crecer económicamente y desarrollarse profesionalmente. Vuelvan a estudiar. Mantengan buenos hábitos y no piensen de más. Es tiempo de hacer movimientos y de visualizar cosas importantes para el futuro. Viajes. Se realizan en lo laboral. Reciben una propuesta de trabajo del extranjero. Cuidado con fraudes y mentiras: no presten nada. Es tiempo de iniciar y hacer cosas nuevas. Propuesta de amor verdadero. Busquen la estabilidad personal y no tanto la pasión. Nuevos proyectos que les traerán mucha abundancia.

Días claves: 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25 y 30.

Mensaje de las cartas: Corten todo lo negativo del pasado. Aléjense de quienes sólo quitan su tiempo y oportunidades de crecer.

Arcángel que los protege: Uriel. Este mes viene un cambio positivo. Invoque a Uriel todos los días. Él los ayudará a realizarse en cuestiones de trabajo, negocios y dinero. No sean tan confiados. Sanen sus deudas.

Tauro

Carta del mes: La Justicia.

Color: Amarillo y Azul intenso.

Días de suerte: Miércoles.

Números de la suerte: 05, 09 y 32 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Acuario, Virgo y Capricornio.

Este mes es muy importante que pongan todos los papeles en orden. Si tienen algún problema legal, en este mes podrán resolverlo. Aprobación en cuestiones laborales o un proyecto nuevo que les dejará más abundancia. Viaje. Los rodea energía positiva. No caigan en mal carácter, enojos ni sean tan explosivos: traten de controlarse y no pensar de más. Mantengan una buena rutina de alimentación. El 1/9 se les recomienda prender una veladora azul. Este mes tendrán un poder especial: aprovéchenlo para crecer. No sean tan entregados al otro: eviten esto para que no los defrauden. Si están en pareja, embarazo en puerta. Limpien su vida, su casa y su pasado; quiten lo que no es para ustedes y saquen lo negativo. Venta importante.

Días claves: 1, 3, 5, 10, 13, 19, 21, 25 y 29.

Mensaje de las cartas: Contesten con sabiduría, piensen antes de hablar: el que se enoja, pierde. No compren cosas inútiles.

Arcángel que los protege: Miguel. Los protegerá del mal de ojos, brujerías y personas tóxicas que los rodean. Invóquenlo para cortar lo negativo. Aléjense de quienes les causan daño para crecer más económicamente.

Géminis

Carta del mes: El Mundo.

Color: Verde y Blanco.

Días de suerte: Lunes.

Números de la suerte: 06, 11 y 28 (4 golpes de suerte).

Signos compatibles: Libra, Sagitario y Acuario.

Septiembre será un muy buen mes: salen de viaje, se reinventan y sacan provecho de esto. Crecen sus proyectos propios. Sean prudentes y discretos: no comenten sus planes o metas. Aléjense de chismes, intrigas y personas que abusan de su buena fe. Arréglense más y véanse mejor. Ascenso laboral. Corten con personas negativas que no son nada para ustedes. Cambios positivos este mes. Si tienen problemas legales con una expareja, traten de resolverlo rápido para que no les quite más tiempo. Hagan un inventario de los 8 meses del año que pasaron, qué hicieron y qué no, para tener una mejor organización personal y laboral. Estarán muy conquistadores. Amores nuevos y apasionados. Estructuren mejor su vida y no piensen lo que no es.

Días claves: 1, 2, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 27 y 30.

Mensaje de las cartas: Tendrán un poder superior este mes. Una fuerza superior los ayudará a vencer obstáculos.

Arcángel que los protege: Gabriel. Volver a empezar de cero. Recibirán un contrato o mensaje de personas importantes. Cuídense de brujerías, amarres, posesión o dominio. Traten de alejarse de personas negativas que los rodean. Enojarse o tratar mal a los otros no es la solución. Gabriel los ayudará a cerrar lo que necesitan para crecer más económicamente.

Cáncer

Carta del mes: El Mago.

Color: Blanco y Negro.

Días de suerte: Martes.

Números de la suerte: 04, 13 y 17.

Signos compatibles: Virgo, Escorpio y Piscis.

Este mes, pidan que se les dará. Salen de viaje, crecen económicamente y se reinventan. Estarán de muy buen humor. Regalo inesperado que les dará felicidad. Solucionan un problema judicial a su favor. Concéntrense más en lo laboral porque les ofrecen un nuevo puesto gerencial o de dirección que les dará más dinero y responsabilidad. Propuesta de matrimonio o amor verdadero. Reciben la propuesta de un nuevo negocio y les llega más dinero. Vuelvan a estudiar. Protéjanse de energías negativas y no hablen de sus cosas. Si los invitan a trabajar en el exterior, acepten. No lleven una doble vida. Tomen decisiones claras para avanzar y no se metan en chismes o problemas ajenos. Invitaciones.

Días claves: 1, 3, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 23 y 30.

Mensaje de las cartas: Es hora de marcharse y cambiar su vida; de arrancar de cero sin arrastrar el pasado. El sobrepensar puede afectar su día a día. Busquen ayuda para resolver sus problemas.

Arcángel que los protege: Rafael. Él les dice que tendrán abundancia y estabilidad. Pídanle sanación y alivio. Libérense del pasado: vivan el aquí y ahora que se aproxima un futuro prometedor. Cuídense de personas tóxicas y mal intencionadas.

Leo

Carta del mes: El Carro.

Color: Naranja y Blanco.

Días de suerte: Miércoles.

Números de la suerte: 03, 08 y 34 (6golpes de suerte).

Signos compatibles: Aries, Sagitario y Piscis.

Este mes avancen, no se detengan y sigan creciendo. Abundancia y estabilidad. Rotos importantes en el trajo y negocios propios. Pueden hacer una venta importante y se les recomienda que ahorren ese dinero. Cambios laborales positivos. Son líderes y siempre dan su apoyo. Es fundamental que todos los días se concentren en ser exitosos, en tener más abundancia y quitarse pesares del pasado. Traten de no jugar con los sentimientos de otras personas porque lo que hacen les volverá. Vuelvan a estudiar. Les llega una verdad que necesitaban conocer. Conecten con la naturaleza. Acepten si los invitan a un viaje familiar. Si están casado, divorcio en puerta: no exageren en las peleas y dejen los celos de lado. Paguen deudas y cierren temas legales del pasado para no seguir perdiendo tiempo. No busquen venganza, no sirve.

Días claves: 1, 4, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23 y 30.

Mensaje de las cartas: Nuevo reto en sus vidas. Se reinventan y crecen. Hay personas, lugares o trabajos que no son para ustedes: den vuelta la página.

Arcángel que los protege: Metatrón. Él cree en ustedes. Tendrán fuerza espiritual y podrán romper cualquier hechizo o encantamiento. Pídanle que les quite estas malas energías.

Virgo

Carta del mes: serpiente

Color: Azul y Rojo.

Días de suerte: Martes.

Números de la suerte: 02, 29 y 40 (6 golpes de suerte).

Signos compatibles: Sagitario, Capricornio y Tauro.

Renuevan energías. No piensen tanto ni quieran solucionar todo para no ser tan incomprendidos. Solucionen temas de papeles. Doble suerte rápida. Posibles viajes y cambio de trabajo. Mes muy apasionado; déjense querer. Cuídense de quienes los envidian y les quieren hacer daños y brujerías. No se confíen de nada ni nadie. No carguen problemas ajenos. Libérense de gente tóxica que los rodea. Regalo inesperado. Manifiesten cada día que quieren tener éxito, dinero, felicidad y amor. Traten de cobrar deudas.

Días claves: 2, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 29 y 30

Mensaje de las cartas: Reinvéntense; cambien totalmente de un día para otro. Saquen lo mejor de ustedes. Den para recibir: si no los ayudan, aléjense de esas personas.

Arcángel que los protege: Miguel . Él los guiará este mes. Deben buscar el propósito de su vida y demostrar sus verdaderos sentimientos. Él les quitará brujerías y malas vibras.

Libra

Carta del mes: el emperador

Color: rojo y amarillo.

Días de suerte: miércoles

Números de la suerte: 09, 18, 77 (golpes de suerte).

Signos compatibles: géminis, acuario, aries y leo.

Mes para crecer económicamente y reinventarse. Reciben promoción laboral y pagan deudas. Amor estable y verdadero. Mantengan buenos hábitos. No presten nada ni ayuden tanto. Hagan cosas para verse mejor. Viajes. Arreglan papelería para hacer una compra importante: formen patrimonio. No confíen tanto, los manipulan. Controlen sus impulsos. Vuelvan a estudiar. Les piden perdón: perdonen y no carguen rencores.

Días claves: 1, 5, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 27 y 30.

Mensaje de las cartas: Será un mes bendecido económicamente para ustedes. No se rindan ni se conformen: saquen lo mejor de ustedes a cada momento.

Arcángel que los protege: Jofiel. Él los ayuda a decidir y liberarse de ataduras del pasado que no los dejaban crecer. Es un mes benévolo en el trabajo.

Escorpio

Carta del mes: el sol

Color: Blanco y rojo

Días de suerte: jueves

Números de la suerte: 10, 21, 49 (golpes de suerte).

Signos compatibles: cáncer, libra y piscis.

Mes espléndido: logran lo que desean, tienen las oportunidades que necesitan, se quitan malestares y problemas. Mantengan buenos hábitos. Mes de mucho trabajo, de reuniones, de volver a estudiar y de mucha realización profesional. Pagan deudas. Hagan negocios en sociedad. Resuelven problemas legales o familiares. Arreglen su casa para vivir mejor. Si están casados, embarazo en puerta. Llega un amor de afuera.

Días claves: 1, 4, 8, 12, 13, 15, 17, 21, 22 y 30.

Mensaje de las cartas: Imaginen una vida mejor para poder realizarla. Vivan el aquí y ahora: no idealicen el pasado, idealicen el futuro.

Arcángel que los protege: Chamuel. Él los ayuda a que entre el amor verdadero y a que tengan mejores relaciones empresariales o políticas. Les corta brujerías del pasado. Atrévanse a ser diferentes. Invóquenlo.

Sagitario

Carta del mes: La Torre.

Color: Rojo y Naranja.

Días de suerte: Miércoles.

Números de la suerte: 12, 17 y 26 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Leo, Cáncer y Aries.

Mes de crecer, de salir adelante y de no detenerse por nada ni nadie; de zafar situaciones negativas y de no cargar problemas ajenos. Mejoren hábitos y duerman mejor. Cambio laboral importante; arreglan asuntos legales; y pagan deudas. Les sonríe la buena suerte, la riqueza y la estabilidad. Piensen todo en positivo. Viajes. Riqueza, estabilidad y crecimiento. Definan qué quieren para avanzar. Recompensa laboral. Cuidado con los amores prohibidos.

Días claves: 1, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30.

Mensaje de las cartas: Respiren. Cada vez que se enojen, se sientan malo agobiados, respiren y controlen sus impulsos negativos. El destino está escrito: viene algo muy bueno para ustedes este mes.

Arcángel que los protege: Metatrón. Él les dará la fuerza y el poder para solucionar lo que necesiten. Perdonen y perdónense. Confíen más en lo que hacen: tendrán éxito y triunfo. Desconfíen de todos y protéjanse.

Capricornio

Carta del mes: El Loco.

Color: Azul y Blanco.

Días de suerte: Viernes.

Números de la suerte: 24, 30 y 36 (7 golpes de suerte).

Signos compatibles: Tauro, Aries y Virgo.

Pisen firma, vayan paso a paso, no se aceleren ni piensen de más. Traten de no fantasear. Buen mes: cierre de contrato o negocio, o cambio laboral favorable. Viaje. Cierran un negocio con gente de afuera. Sigan estudiando y ocupados. Crecen económicamente y solucionan problemas. Mantengan buenos hábitos. No rueguen ni busquen a quienes no los buscan: aprendan a tener más dignidad y orgullo. Busquen el equilibrio en su vida. Vean bien con quién se relacionan. Tendrán una fuerza vital especial este mes. Háganse notar. Arreglen su casa para vivir mejor. Si están en pareja, embarazo en puerta.

Días claves: 1, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 y 27.

Mensaje de las cartas: Todo lo que toquen se convertirá en oro. Traen demasiada buena suerte. Tienen la solución en sus manos.

Arcángel que los protege: Uriel. Sigan adelante con determinación y autocontrol de su carácter. No hablen de sus planes. Hagan todo lo mejor posible. Uriel los ayudará en cambios de trabajo y éxito económico.

Acuario

Carta del mes: La Estrella.

Color: Naranja y Blanco.

Días de suerte: Martes.

Números de la suerte: 01, 25 y 27 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Géminis, Leo y Libra.

Dinero, suerte y abundancia. Entran en estabilidad. Aumenten su autoestima; llénense de fuerza y confianza. Negocios propios y compras importantes. Ya no apoyen tanto a los demás. Mes de mucho trabajo y de cierre de contratos. Arreglan papeles y cuestiones legales. Traten de mantenerse saludables y comer mejor. Momento de realizarse más en lo profesional y laboral. Transformación a lo positivo. Traten de ser más sabios al contestar: no se apresuren ni sean tan cambiantes. Caminen con humildad y piensen en grande. Sean honestos con ustedes mismos. Eviten amores prohibidos. Viajes. Si están casados, embarazo en puerta. Sean justos con ustedes mismos.

Días claves: 1, 6, 7, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 29 y 30.

Mensaje de las cartas: Encontrarán la paz y la estabilidad que buscaban. No piensen cosas que no son y aléjense de celos.

Arcángel que los protege: Miguel. Él transformará sus vidas a lo positivo. Mes de revelaciones divinas para lograr el éxito. Dejen de lado la indecisión. Sean más seguros. Es tiempo de formar un hogar en su vida.

Piscis

Carta del mes: As de Oros. Color: Blanco y Verde.

Días de suerte: Jueves.

Números de la suerte: 08, 17 y 23 (6 golpes de suerte).

Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Cáncer.

La suerte estará en sus manos. Estabilidad y crecimiento. No se angustien por el pasado, quítense esos pesares. Realizaciones y logros. Se reinventan y crecen. Logran lo que desean. Sigan estudiando: están para más. Todo cambio e inversión: háganlo. Ya no estén con quien no quiere estar con ustedes: tengan más orgullo, dignidad y autoconfianza. Alcanzarán sus sueños y sigan adelante sin pedir opinión. Si están en pareja, quítense celos e inseguridad.

Días claves: 1, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 27 y 30.

Mensaje de las cartas: Traten de reinventarse y pónganle corazón, determinación y pasión a todo lo que hagan. No están solos: busquen el apoyo de quienes los quieren de verdad.

Arcángel que los protege: Metatrón. Él les dará las soluciones que busquen. Tendrán el éxito en las manos: no lo comenten ni divulguen. Traten de tener paciencia y caminar con humildad. Llenen su vida de energía positiva. Estudien algo conectado a los ángeles y lo espiritual porque están muy conectados.