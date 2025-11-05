Dónde colocar lavanda en tu casa para eliminar la envidia y purificar la energía, según el Feng Shui 

La lavanda, además de tener un aroma suave y agradable, tiene propiedades purificadoras. Es una de las plantas más recomendadas para equilibrar el ambiente y neutralizar las malas vibraciones. Según el Feng Shui, su presencia en casa puede ser clave para eliminar la envidia y atraer bienestar.

Dónde poner lavanda en tu casa para eliminar la envidia, según el Feng Shui

El primer lugar donde conviene tenerla es cerca de la entrada principal. Esta zona representa el punto de ingreso de la energía al hogar, por lo que colocar un ramo seco o una planta viva de lavanda funciona como una barrera protectora.

Otro espacio estratégico es el dormitorio, especialmente si se perciben tensiones, insomnio o desgano sin explicación. La lavanda no solo aporta armonía, sino que también protege el descanso y aleja pensamientos negativos que muchas veces son influenciados por energías externas. Podés colocar una pequeña bolsita de lavanda bajo la almohada o en la mesa de luz.

Los beneficios de colocar lavanda en la cocina y en el baño

En la cocina, lugar que representa la abundancia y la salud familiar, también se recomienda sumar lavanda. Puede estar en un frasco de vidrio con otras hierbas o colgada en ramitas secas. Su energía limpia ayuda a cortar con la envidia relacionada al éxito, la comida o los logros personales, que muchas veces se proyectan sin que uno lo note.

El baño es un lugar ideal para reforzar la limpieza energética. Este ambiente tiende a acumular energía estancada, por eso sumar lavanda en forma de aceite esencial o saquitos colgantes puede ayudar a purificar el espacio. Además, su aroma relajante contribuye a reducir el estrés y aumentar la sensación de bienestar diario.