Ludovica Squirru: el Conejo marca el rumbo hoy 23 de abril y revela qué decisiones evitar

El horóscopo chino de Ludovica Squirru para este jueves 23 de abril llega con una energía particular que invita a actuar, pero también a pensar antes de tomar decisiones importantes. Bajo la influencia del Fuego Yin, la jornada se presenta dinámica, con foco en cambios internos y movimientos estratégicos.

El signo del día es el Conejo, acompañado por un Ki diario 7, lo que potencia la introspección, la sensibilidad y la necesidad de encontrar equilibrio en medio de situaciones que pueden exigir definiciones.

El Conejo marca el pulso del día

Hoy, el Conejo se posiciona como protagonista, aportando una energía más emocional, intuitiva y diplomática. Es un momento ideal para:

Resolver conflictos desde el diálogo

Buscar armonía en vínculos cercanos

Tomar decisiones con sensibilidad

Sin embargo, también puede haber cierta tendencia a la duda o a evitar confrontaciones necesarias.

Choque energético: qué signo debe estar atento

El Gallo aparece como el signo en choque durante esta jornada. Para este animal del zodíaco chino, el día puede traer tensiones, desacuerdos o situaciones inesperadas que requieren paciencia.

Recomendación: evitar discusiones innecesarias y no tomar decisiones impulsivas.

Afinidades del día: los signos con mejor energía

Según Ludovica Squirru, hoy hay una fuerte conexión entre:

Rata

Tigre

Conejo

Caballo

Cabra

Perro

Chancho

Estos signos pueden encontrar oportunidades en lo laboral, avances en proyectos personales o mejoras en relaciones.

Consejo clave de Ludovica Squirru para hoy

La jornada trae recomendaciones muy concretas que pueden marcar la diferencia:

Favorecido para:

Viajar

Realizar servicio social

Hacer cambios en el hogar (como mover la cama)

Tratar temas serios

Cementar decisiones importantes

Evitar:

Mudanzas

Instalaciones de gas o electricidad

Cortarse el pelo

Colocar puertas

Clave del día: avanzar con conciencia

La energía del Fuego Yin invita a actuar, pero con una mirada interna. No se trata solo de moverse, sino de hacerlo con sentido.

Este jueves 23 de abril, el mensaje es claro: aprovechar las oportunidades, pero evitando decisiones apresuradas que puedan generar consecuencias a largo plazo.