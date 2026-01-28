Ludovica Squirru: guía astrológica y decisiones económicas para el miércoles 28 de enero de 2026

Este miércoles 28 de enero de 2026 llega marcado por una combinación energética intensa según el Horóscopo Chino, tal como explica Ludovica Squirru. La jornada se rige por la energía Agua Yang, con el Tigre como signo del día y un Ki diario 3, lo que activa movimientos, decisiones importantes y la necesidad de actuar con inteligencia emocional, especialmente en temas económicos y familiares.

La energía Agua Yang se asocia con la fluidez, la estrategia y la adaptación, pero también con la dispersión si no hay foco. Por eso, este miércoles será clave saber cuándo avanzar y cuándo frenar, sobre todo en cuestiones que implican dinero, contratos, viajes o cambios estructurales.

Energía del día: Agua Yang

El Agua Yang representa ríos caudalosos: hay potencia, empuje y oportunidades, pero también riesgo de desborde. Es una energía ideal para planificar, limpiar, ordenar y redefinir objetivos, más que para lanzarse a decisiones irreversibles.

Signo del día: Tigre

El Tigre impulsa el coraje, la independencia y las decisiones rápidas. Bajo esta influencia, muchas personas sentirán ganas de cortar con lo viejo y avanzar hacia algo nuevo. Sin embargo, Ludovica advierte que no todo lo que parece urgente lo es: conviene analizar antes de actuar.

Ki diario 3

El Ki 3 potencia la creatividad, la comunicación y los comienzos, pero puede generar impulsividad. En lo económico, favorece ideas, conversaciones y renegociaciones, pero no grandes compromisos financieros.

Choque energético: Mono

El Mono es el signo en choque este miércoles. Para quienes pertenezcan a este signo, se recomienda extrema cautela, evitar discusiones, gastos innecesarios y decisiones tomadas por enojo o ansiedad. También conviene prestar atención a la salud y al descanso.

Concordias y afinidades del día

La energía acompaña especialmente a los signos:

Conejo

Caballo

Cabra

Perro

Chancho

Estos signos cuentan con mayor respaldo energético para ordenar temas domésticos, resolver asuntos pendientes y tomar decisiones prácticas con buenos resultados a mediano plazo.

Qué conviene hacer hoy, según Ludovica Squirru

Este miércoles es favorable para:

Casarse o formalizar vínculos

Limpiar, ordenar y decorar la casa

Cambiar la cama de lugar (mejora el descanso y la circulación energética)

(mejora el descanso y la circulación energética) Sembrar, mudarse o demoler (ideal para cerrar etapas)

(ideal para cerrar etapas) Adoptar o ampliar la familia

Revisar planes a largo plazo, especialmente económicos

En términos financieros, es un buen día para analizar gastos, ajustar presupuestos y proyectar inversiones, pero no para firmar contratos apresurados.

Lo que conviene evitar este miércoles

Ludovica Squirru recomienda no:

Inaugurar negocios o proyectos importantes

Instalar gas o electricidad

Realizar viajes largos sin planificación

Tomar decisiones médicas evitables

Firmar acuerdos económicos definitivos

La energía del día pide prudencia y observación, ya que lo que hoy parece claro puede cambiar en los próximos días.

Clave económica del día

La combinación de Agua Yang + Tigre sugiere cuidar el dinero y evitar impulsos. Es una jornada ideal para pensar estrategias, revisar deudas, ordenar cuentas y detectar fugas económicas. Lo inteligente hoy no es arriesgar, sino preparar el terreno para febrero.