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Ludovica Squirru: la energía del jueves 9 y qué hacer para atraer buena suerte

La energía Agua Yin marca el pulso de este jueves 9, con el Búfalo como signo protagonista. Qué actividades favorece el día y cuáles conviene evitar.

Redacción

Por Redacción

Ludovica Squirru

Ludovica Squirru

El jueves 9 llega con una energía particular dentro del calendario chino: se trata de un día regido por Agua Yin, una combinación que invita a la introspección, la calma y las decisiones conscientes.

Según esta lectura energética, el signo del día es el Búfalo, símbolo de constancia, trabajo y disciplina. Por eso, la jornada se presenta ideal para avanzar en tareas concretas, ordenar espacios y enfocarse en objetivos a largo plazo.

Qué significa la energía Agua Yin y cómo influye hoy

La energía Agua Yin se asocia con lo emocional, lo intuitivo y lo profundo. No es un día de impulsos ni de grandes riesgos, sino de movimientos estratégicos y silenciosos.

Este tipo de energía favorece:

  • La introspección
  • El orden interno y externo
  • Las decisiones pensadas
  • Las tareas que requieren paciencia

En este contexto, el número energético del día es el Ki 2, vinculado a la cooperación, la sensibilidad y la conexión con el entorno.

El signo del día: por qué el Búfalo marca el ritmo de este jueves

El Búfalo aporta una energía de esfuerzo, estabilidad y construcción. Es un signo que no busca resultados inmediatos, sino avances firmes y sostenidos.

Por eso, todo lo relacionado con:

  • organización
  • trabajo
  • planificación
  • limpieza

tiene una energía especialmente favorable.

Compatibilidades y tensiones: qué signos están en armonía hoy

Durante este jueves, hay signos que se encuentran más alineados con la energía disponible:

Afinidades:

  • Rata
  • Búfalo
  • Tigre
  • Dragón
  • Serpiente
  • Mono
  • Gallo
  • Chancho

Estos signos pueden sentir mayor fluidez en decisiones, vínculos y tareas cotidianas.

Choque energético:

  • Cabra

Para este signo, se recomienda evitar confrontaciones, postergar decisiones importantes y priorizar la calma.

Consejo del día: qué hacer hoy para aprovechar la energía

El mensaje energético es claro: es un buen día para limpiar, ordenar y construir.

Las actividades más recomendadas son:

  • Limpieza del hogar
  • Organización de espacios
  • Inicio de proyectos concretos
  • Resolución de tareas pendientes

En cambio, el resto de las actividades no traerán grandes cambios: no será un día especialmente positivo ni negativo, sino más bien neutro.


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El jueves 9 llega con una energía particular dentro del calendario chino: se trata de un día regido por Agua Yin, una combinación que invita a la introspección, la calma y las decisiones conscientes.

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