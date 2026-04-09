Ludovica Squirru: la energía del jueves 9 y qué hacer para atraer buena suerte

El jueves 9 llega con una energía particular dentro del calendario chino: se trata de un día regido por Agua Yin, una combinación que invita a la introspección, la calma y las decisiones conscientes.

Según esta lectura energética, el signo del día es el Búfalo, símbolo de constancia, trabajo y disciplina. Por eso, la jornada se presenta ideal para avanzar en tareas concretas, ordenar espacios y enfocarse en objetivos a largo plazo.

Qué significa la energía Agua Yin y cómo influye hoy

La energía Agua Yin se asocia con lo emocional, lo intuitivo y lo profundo. No es un día de impulsos ni de grandes riesgos, sino de movimientos estratégicos y silenciosos.

Este tipo de energía favorece:

La introspección

El orden interno y externo

Las decisiones pensadas

Las tareas que requieren paciencia

En este contexto, el número energético del día es el Ki 2, vinculado a la cooperación, la sensibilidad y la conexión con el entorno.

El signo del día: por qué el Búfalo marca el ritmo de este jueves

El Búfalo aporta una energía de esfuerzo, estabilidad y construcción. Es un signo que no busca resultados inmediatos, sino avances firmes y sostenidos.

Por eso, todo lo relacionado con:

organización

trabajo

planificación

limpieza

tiene una energía especialmente favorable.

Compatibilidades y tensiones: qué signos están en armonía hoy

Durante este jueves, hay signos que se encuentran más alineados con la energía disponible:

Afinidades:

Rata

Búfalo

Tigre

Dragón

Serpiente

Mono

Gallo

Chancho

Estos signos pueden sentir mayor fluidez en decisiones, vínculos y tareas cotidianas.

Choque energético:

Cabra

Para este signo, se recomienda evitar confrontaciones, postergar decisiones importantes y priorizar la calma.

Consejo del día: qué hacer hoy para aprovechar la energía

El mensaje energético es claro: es un buen día para limpiar, ordenar y construir.

Las actividades más recomendadas son:

Limpieza del hogar

Organización de espacios

Inicio de proyectos concretos

Resolución de tareas pendientes

En cambio, el resto de las actividades no traerán grandes cambios: no será un día especialmente positivo ni negativo, sino más bien neutro.