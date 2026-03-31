Ludovica Squirru: las decisiones clave de este martes 31 de marzo y por qué el Dragón es el gran favorecido

El martes 31 llega con una configuración energética particular dentro del calendario chino. Según esta mirada, la jornada estará influida por la energía Madera Yang, una fuerza asociada al crecimiento, la acción y la expansión, pero que también puede generar tensiones si no se canaliza correctamente.

El signo regente del día es el Dragón, símbolo de poder, transformación y liderazgo, mientras que el Ki diario es 2, lo que invita a trabajar la sensibilidad, la cooperación y los vínculos cercanos.

Qué energía predomina hoy y cómo impacta

La combinación de Madera Yang + Dragón potencia la iniciativa y el deseo de avanzar, pero también puede traer impulsividad o decisiones apresuradas.

En este contexto, será clave:

Organizar prioridades

Evitar reacciones emocionales intensas

Buscar equilibrio entre acción y reflexión

El Ki 2 suma una capa emocional: invita a conectar con otros, pero también puede generar susceptibilidad o dependencia afectiva si no se maneja con conciencia.

Signos compatibles y afinidades del día

Durante esta jornada, las energías fluyen mejor con ciertos signos del zodíaco chino. Las afinidades más destacadas son:

Rata

Dragón

Serpiente

Mono

Gallo

Chancho

Estos signos podrán encontrar mayor armonía para avanzar en proyectos, resolver temas pendientes o fortalecer vínculos.

Signo en conflicto: atención con el Perro

El choque energético del día se da con el signo del Perro, que puede sentirse más tensionado, con obstáculos o situaciones que requieren mayor paciencia.

Para este signo, la recomendación es:

Evitar discusiones innecesarias

Postergar decisiones importantes

No forzar situaciones

Consejo del día: qué hacer y qué evitar

La energía disponible favorece actividades vinculadas al bienestar y al orden personal.

Recomendado:

Hacer servicio social o ayudar a otros

Limpiar la casa o reorganizar espacios

Dedicar tiempo al cuerpo (spa, descanso, autocuidado)

A evitar:

Casamientos o compromisos importantes

Instalar puertas o iniciar obras en el hogar

Decisiones definitivas impulsivas

Un día para ordenar, no para decidir

El mensaje central de esta jornada es claro: avanzar, pero con conciencia. No se trata de frenar, sino de elegir bien dónde poner la energía.

Con el impulso de la Madera Yang y la intensidad del Dragón, el día puede ser muy productivo si se canaliza en tareas concretas, sin apresurarse en decisiones que requieren más claridad.