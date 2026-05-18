La carta del marido de Ana Lía Corte a 10 días de su desaparición en Bariloche: «Evitar especulaciones»

Sigue el desconcierto en Bariloche por la desaparición de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que fue vista por última vez el pasado viernes 8 de mayo. Mientras continúan los rastrillajes, el esposo publicó una carta para aclarar sobre su diagnóstico psiquiatríco y relató cómo fue el último día en que la vieron antes de que se ausentara.

A través de Facebook, la pareja de Corte, Milton Marques, publicó un comunicado difundido por la familia de la mujer con el fin de reflejar «fehacientemente la cronología de los hechos, y sobre todo, llevar claridad y evitar especulaciones sin fundamentos».

El hombre aclaró que es oriundo de Brasil y que tuvo que solicitar ayuda para realizar el escrito, ya que el castellano no es su lengua principal.

Qué dice la carta de la pareja de la mujer desaparecida en Bariloche

En primer lugar, Marques habló sobre el diagnóstico de Ana Lía. «Sus problemas comenzaron en el año 2019, momento en que fue diagnosticada y medicada», indicó.

El esposo prosiguió relatando la vez que en el 2021, en plena pandemia y ya con medicación, Ana Lía desapareció y fue hallada un día después: «Se ausentó de la casa una tarde de lluvia intensa y fue encontrada la mañana siguiente en la playa del km 4 con un cuadro de hipotermia».

En aquella ocasión, Marques recordó que la búsqueda también fue extensiva y logró ser exitosa gracias a la intervención de un perro especialmente entrenado para rastrillajes.

En este sentido, apuntó que desde entonces Ana transitó «momentos muy estables y alegres en familia» hasta que el mes pasado comenzó nuevamente con problemas de insomio y depresión.

Por este motivo, el cuerpo médico decidió volver a subirle la dosis de los medicamentos correspondientes. Sin embargo, el pasado viernes 8 de mayo, Ana Lía se ausentó de su casa «sin celular, sin documentos, pero llevando consigo una mochila con su medicación».

Marques resaltó que los hechos son «corroborables en su ficha médica» y resaltó que tanto la familia como amigos de Ana Lía han estado siempre presentes tanto en su tratamiento, como en su vida cotidiana.

«Siendo un sostén de amor y cariño, intentando fortalecer su hermosa personalidad y autoestima«, mencionó.

A su vez, el hombre también se refirió a críticas de «algún periodista» que recriminó su falta de comunicación con los medios, cuya tarea quedó delegada a los amigos. «Creo que sólo quien ha pasado por la desaparición de un familiar y convivir con alguien con diagnóstico psiquiatríco podrá entender la situación que atravieso», declaró.

En esta línea, Marques apuntó que «no es falta de voluntad», sino más bien que enfoque su energía en su hijo de 12 años: «A quien debo contener y de quien debo ocuparme en estas circunstancias tan tristes».



«La búsqueda de Ana Lía continúa y todos quienes bien la queremos oramos porque aparezca lo antes posible», concluyó.





Cómo sigue la búsqueda de Ana Lía en Bariloche a 10 días de su desaparición

Corte se retiró con una mochila, medicación y ropa de abrigo el pasado 8 de mayo. Desde entonces, no hay ninguna novedad de su paradero. Su desaparición es un misterio para los investigadores.

Los primeros días rastrillaron la zona oeste de la ciudad y el cerro Otto. También, sectores de la costa del lago Nahuel Huapi, que baña todo el extenso ejido de Bariloche. Además, zonas del centro de la ciudad, de la Barda del Ñireco y el arroyo.

El comisario Luis Hawrylak, jefe de zona, informó que la mujer usó posiblemente una tarjeta de débito para pagar el boleto de colectivo de la línea 50, que la trasladó hasta la última parada de ese recorrido, en el Alto de la ciudad.

El dato de que Corte hizo ese trayecto lo aportó la grabación de la cámara que tiene el colectivo de la empresa Mi Bus, que presta el servicio de transporte urbano en la ciudad.

Miembros de la Brigada de Investigaciones observaron la filmación donde aparece Corte, ubicada en un asiento en el fondo del colectivo. Descendió frente a un descampado, donde hay una toma. En las cercanías están los barrios 28 de Abril, Omega y Eva Perón. Todos fueron rastrillados.

También, el personal policial y de otras instituciones inspeccionaron la cantera municipal, que está en esa zona, el barrio 106 Viviendas, Arrayanes y avanzaron hacia la zona de la costa del arroyo Ñireco y la ruta de Circunvalación. En una semana no hallaron nada. Ninguna pista de Corte.

“No descartamos ninguna hipótesis”, dijo el comisario. “Nos llegan llamados que la vieron por la avenida Wierderhold camino al Ñireco. Se va a chequear se toman testimonios, va el perro, pero se va descartando”, explicó.

“Ayer un remisero avisó que le había parecido verla en calle La Habana y Circunvalación, metimos un operativo ahí a la mañana (de este viernes) y nada”, señaló Hawrylak.

Desde el Ministerio Público informaron que secuestraron el celular de la mujer, de 52 años, para su peritación.

Mientras tanto, este lunes 18 de mayo, desde la Policía de Río Negro informaron que los rastrillajes ya abarcarron toda la jurisdicción de Bariloche, pero que los trabajos de búsqueda continúan y se suman tareas de entrega de folletos para dar con indicios por parte de vecinos.

Foto: Gentileza.

Además de los miembros de la Policía, también se sumaron brigadistas del Splif, de Parques Nacionales, del Club Andino Bariloche, entre otras instituciones.