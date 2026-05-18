En Neuquén, el barrio San Lorenzo sur luce el asfalto en más de la mitad de sus calles

San Lorenzo sur tiene más de 30 cuadras asfaltadas y va por otras 44 (foto X)

Antes del aniversario de la ciudad, San Lorenzo Sur tendrá el todas sus calles asfaltadas, dijo hoy el intendente Mariano Gaido. Fue durante una recorrida de obra del sector plateas, con vecinalistas. Los trabajos estarán finalizados en tres meses, estimaban ayer durante la visita.

También estuvo el subsecretario de Infraestructura municipal, Alejandro Nicola, quien especificó que mientras la semana pasada se concretó el final de obra de unas 44 cuadras, en el sector Círculo Policial, en estos días comenzaron los trabajos de otras 30.

Hay algunos sectores, como el de las plateas, donde quedó concluido el cordón cuneta por la obra de entubamiento que se ejecutó del desagüe sobre Pastor Pluis, que conduce el escurrimiento de lluvias hasta la laguna San Lorenzo a lo largo de casi 1.500 metros.

En total son 74 arterias en pavimentación para todo el sector sur de San Lorenzo, se informó. “Estamos trabajando ahora en la continuidad de Rodhe hasta Racedo y en Rafaela hacia abajo, ya estamos interviniendo», sostuvo Nicola.

El desarrollo del nuevo cuadrante de obras de asfalto integra el Plan de 3000 cuadras a pavimentar que se puso como meta el Ejecutivo en el presupuesto 2026.

«Para nosotros es un orgullo haber terminado la primera etapa en Círculo Policial. Lo que estamos haciendo en Círculo Policial, lo estamos haciendo en el barrio Valentina, terminando un sector de Islas Malvinas y comenzando otro. Estamos en Villa Ceferino, en el barrio Confluencia, en Parque Industrial, en Z1 como lo inauguramos hace poco tiempo», enumeró Gaido.

Recordó que la ejecución de obra pública se lleva a cabo con fondos municipales «demostrando que somos los neuquinos eficientes y además con superávit, con esos fondos que lo destinamos a hacer obras esenciales y fundamentales en toda la ciudad”.

