Otro dolor de cabeza en River: se lesionó Matías Viña y se perderá la final con Belgrano

En una semana clave para su semestre, River sumó otro jugador a la lista de lesionados luego de que se confirmara el desgarro en el aductor de Matías Viña.

El uruguayo terminó con dolor en la pierna derecha y hoy se confirmó la gravedad de la lesión luego de que se hiciera estudios. El lateral izquierdo quedó descartado para la final del domingo ante Belgrano y también para los dos encuentros que quedan por la fase de grupos Copa Sudamericana.

El dolor de cabeza para el Chacho Coudet es que Marcos Acuña está con lo justo. Harán lo posible para que llegue el domingo mientras el cuerpo técnico de la Selección Argentina mira de reojo ya que es uno de los que integraría la lista de 26 convocados al Mundial.

Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno son las otras bajas confirmadas de River para la final. El juvenil Facundo González se perfila para ser el lateral izquierdo este miércoles contra Red Bull Bragantino, por la Sudamericana.

El equipo que piensa Coudet para la Sudamericana

El Millonario quedó bien perfilado para clasificar a octavos de final en el torneo continental y la prioridad será ir por el título local contra el Pirata en el Mario Alberto Kempes.

Por esa razón, el Chacho Coudet pondrá un equipo alternativo ante el conjunto brasilero y guardará a casi todos los titulares para el duelo decisivo con Belgrano.

Después de estar ausente por lesión en lo que va del 2026, volverá a atajar Franco Armani, en reemplazo de Santiago Beltrán que debe cumplir una fecha de suspensión por su expulsión contra Carabobo en Venezuela.

También se meterían Germán Pezzella, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre y Maximiliano Salas junto a los juveniles Ulises Giménez y Facundo González.

La probable de River ante los brasileros es con: Armani; Giménez, Pezzella, Paulo Díaz, González; Galoppo, Silva, Maxi Meza, Quintero; Subiabre y Salas.

A River (10 puntos) le alcanza el empate para clasificar pero con un triunfo ya aseguraría el primer puesto y el boleto directo a octavos. El segundo debe jugar un cruce previo de 16avos contra uno de los terceros de la Libertadores. Bragantino y Carabobo son escoltas con 6 unidades.

Solo una derrota podría complicar las chances del Millonario que igual volverá a ser local en la última fecha contra Blooming que está último con un punto.