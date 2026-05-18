«Sin memoria no hay orgullo»: inauguraron en Viedma un mural por los 33 años del crimen de Fredy Pazos

En el marco del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, Viedma inaugurara un mural en memoria de Juan Fredy Pazos, el joven asesinado en agosto de 1993 en un emblemático caso para la capital de Río Negro en términos de violencia institucional y discriminación hacia las disidencias.

La presentación de la intervención artística se realizó de 15.30 a 17.30 en la esquina de Pueyrredón y Alvear, impulsada por organizaciones de género y diversidad de la Comarca junto a la Secretaria de Derechos Humanos de Rio Negro.

En este sentido, el colectivo LGBTIQ+ señalo que el mural no solo busca recordar a Fredy, sino también visibilizar la violencia institucional reflejada en su asesinato «Es super importante que exista el mural no solo por lo que representa para nuestra comunidad, sino por lo que representa el caso: violencia institucional que terminó en la muerte de un pibe gay», expresaron.

Además, remarcaron la importancia que adquieren estos espacios de representación en el contexto social actual como símbolo de lucha, «El mural representa a todas aquellas personas de la diversidad que hemos padecido en primera persona la impunidad y la violencia institucional. Más en este contexto donde la violencia se habilita desde el Estado nacional y donde los discursos de odio están a la orden del día», manifestaron.

Su nombre es memoria, su historia es lucha, su justicia nuestra dignidad. No hay orgullo sin memoria” Mural de Juan Fredy Pazos, Alvear y Pueyrredón

Fredy Pazos: un símbolo de lucha a 33 años del crimen en Viedma

El caso de Juan Fredy Pazos, el joven de 24 años asesinado el 13 de agosto de 1933 por efectivos policiales, es considerado uno de los hechos más relevantes de Río Negro vinculados a la violencia institucional.

De acuerdo a las investigaciones, «Fredy» había concurrido al bowling «Yecada», ubicado sobre calle Garrone, donde compartió la noche con amigos. Horas después fue hallado sin vida en un camino vecinal cercano al Parque Independencia, detrás de la zona de hornos de ladrillos con notorios signos de tortura, entre los que se destacaban golpes y ahorcamiento con su propio cinturón.

Mural conmemorativo de Fredy Pazos, joven asesinado en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Tras la condena a prisión perpetua de Richard Galván y Pablo Morales, los Suboficiales implicados, el recuerdo de Pazos continua vigente. En este sentido, la hermana de Fredy, Marcela Pazos, sostuvo que el mural tiene un fuerte impacto a nivel comunal, enmarcándose como «un crimen atravesado por la discriminación sexual, la homofobia y los constantes cuestionamientos».

Además, Marcela señalo que a nivel familiar la fecha elegida tiene un valor especial, ya que coincide con el cumpleaños de su madre, Filomena Tolosa, quien falleció este año a los 83 años, tras décadas de sostener el reclamo de justicia. «Justo sería el cumpleaños de mi mamá, que ya partió, que fue una persona que luchó permanentemente por la justicia junto a mi padre. Así que es algo muy importante», afirmó.

La hermana de Pazos también comento que la idea de realizar un mural e invitar a la comunidad a formar parte de jornadas como la de hoy permiten visibilizar la lucha de los colectivos y fomentar la reflexión dentro de las mismas instituciones. «En una de las reuniones vino una representante de la policía y le planteamos que esté presente en la formación, porque este asesinato lo cometió la policía. Se va a generar un QR para que sea un aprendizaje para los chicos que ingresan», explicó.

Finalmente, sostuvo que el homenaje busca dejar un mensaje vigente. «La lucha nunca se acaba porque a pesar de que estamos en el 2026 todavía sigue la discriminación, la homofobia, por su sexualidad, por su manera de vestir, por su manera de pensar. Ojalá esto sirva para que cambiemos todos un poco nuestra mentalidad», concluyó.