Estafas con camionetas en Neuquén: padre e hijo reconocieron su culpa y deberán devolver una millonaria suma a las víctimas. (Foto: Matías Subat)

A través de un acuerdo pleno homologado por la justicia penal, Esteban Roberto Aristich y su hijo, Jesús Nicolás Paulich, reconocieron su responsabilidad en una serie de estafas reiteradas vinculadas a la falsa compraventa de camionetas. Las maniobras delictivas, que se extendieron entre 2022 y 2024, afectaron a compradores de diversos puntos del país quienes viajaban a la capital provincial engañados por los acusados.

El acuerdo fue presentado de manera conjunta por el fiscal del caso, Juan Narváez, junto a los asistentes letrados Agustina Jara y Facundo Bernat. Tras evaluar las pruebas, la jueza de garantías Carina Álvarez homologó la resolución, la cual no solo establece condenas de prisión en suspenso, sino también un estricto esquema de reparación económica para los damnificados.

Penas condicionales y donaciones obligatorias

Durante la audiencia, el tribunal fijó distintas penas de acuerdo al grado de participación de cada uno de los involucrados en las maniobras.

Esteban Roberto Aristich fue ondenado a 3 años de prisión de ejecución condicional como responsable de cuatro hechos de estafa.

En tanto que Jesús Nicolás Paulich recibió una pena de 2 años de prisión condicional por su participación en tres hechos.

Además de las penas de prisión, ambos hombres quedarán sujetos al cumplimiento de severas reglas de conducta. Entre las pautas impuestas, se determinó que deberán realizar donaciones mensuales de $50.000 destinadas al Hospital Provincial Castro Rendón, como parte de la composición del daño a la sociedad.

El «cuento del tío» digital: cómo operaba la banda

Según la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, la organización delictiva utilizaba plataformas digitales de amplio alcance como Marketplace y Mercado Libre para publicar camionetas a la venta. Mediante estas ofertas, lograban captar la atención de clientes oriundos de provincias como Córdoba, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos, a quienes convencían de viajar a Neuquén para concretar el negocio.

La puesta en escena: Una vez que las víctimas arribaban a la ciudad, los condenados exhibían documentación apócrifa, firmaban boletos de compraventa simulados e involucraban a supuestos gestores.

Mediante este despliegue, lograban que los compradores entregaran importantes sumas en efectivo y realizaran transferencias bancarias. Para resguardar su impunidad, los estafadores utilizaban identidades falsas y cuentas bancarias a nombre de terceros. Una vez recibido el dinero, el vehículo nunca era entregado y se perdía todo rastro de los vendedores.

Devolución millonaria en un plazo de 10 días

El punto central del acuerdo homologado por la jueza Álvarez radica en el millonario resarcimiento económico que los condenados deberán afrontar. Las reparaciones se distribuyeron de la siguiente manera de forma solidaria y deberán reintegrar $700.000 y USD 4.500 a dos de los damnificados.

En el caso de Esteban Aristich tendrá que abonar la suma de USD 8.000 y $5.350.000, en tando que Jesús Paulich deberá pagar $3.890.000.

Por disposición de la magistrada, todos los pagos y devoluciones de dinero estipulados deberán hacerse efectivos dentro de los 10 días hábiles posteriores a que la sentencia quede firmemente consentida por las partes.