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Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes de luz para Viedma, Roca y Fernández Oro para este martes 19 de mayo

Los cortes programados se deben a tareas de mantenimiento y modernización de las instalaciones. Conocé el cronograma.

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo.

Foto: archivo.

Edersa anunció distintos cortes programados de luz que se llevarán a cabo este martes 19 de mayo en Río Negro. Mirá el cronograma completo.

Desde la compañía detallaron que las interrupciones en el suministro se deben a tareas «impostergables» de mantenimiento y modernización de instalaciones en redes de media tensión.

En este sentido, indicaron que los trabajos son «fundamentales» para fortalecer la «previsibilidad, seguridad y calidad del suministro eléctrico».

Cronograma de cortes de luz en Río Negro este martes 19

Los trabajos de personal de Edersa demandará una serie de cortes programados que se llevarán a cabo de la siguiente forma.

  • Viedma: corte de luz de 9:30 a 13:30, en el Camino 4 de IDEVI en su totalidad.
  • General Roca: corte de luz de 10 a 14:30 en las chacras 215, 214, 229 y 228.
  • Fernández Oro: corte de luz de 9 a 12 en los loteos Brabeuo y Las Quintas; y el cuadrante urbano comprendido por las calles 2 de Abril, Joaquín Osses, Iguazú y Reggionni.

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Edersa anunció distintos cortes programados de luz que se llevarán a cabo este martes 19 de mayo en Río Negro. Mirá el cronograma completo.

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