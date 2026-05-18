Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes de luz para Viedma, Roca y Fernández Oro para este martes 19 de mayo
Los cortes programados se deben a tareas de mantenimiento y modernización de las instalaciones. Conocé el cronograma.
Edersa anunció distintos cortes programados de luz que se llevarán a cabo este martes 19 de mayo en Río Negro. Mirá el cronograma completo.
Desde la compañía detallaron que las interrupciones en el suministro se deben a tareas «impostergables» de mantenimiento y modernización de instalaciones en redes de media tensión.
En este sentido, indicaron que los trabajos son «fundamentales» para fortalecer la «previsibilidad, seguridad y calidad del suministro eléctrico».
Cronograma de cortes de luz en Río Negro este martes 19
Los trabajos de personal de Edersa demandará una serie de cortes programados que se llevarán a cabo de la siguiente forma.
- Viedma: corte de luz de 9:30 a 13:30, en el Camino 4 de IDEVI en su totalidad.
- General Roca: corte de luz de 10 a 14:30 en las chacras 215, 214, 229 y 228.
- Fernández Oro: corte de luz de 9 a 12 en los loteos Brabeuo y Las Quintas; y el cuadrante urbano comprendido por las calles 2 de Abril, Joaquín Osses, Iguazú y Reggionni.
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