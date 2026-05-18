Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes de luz para Viedma, Roca y Fernández Oro para este martes 19 de mayo

Edersa anunció distintos cortes programados de luz que se llevarán a cabo este martes 19 de mayo en Río Negro. Mirá el cronograma completo.

Desde la compañía detallaron que las interrupciones en el suministro se deben a tareas «impostergables» de mantenimiento y modernización de instalaciones en redes de media tensión.

En este sentido, indicaron que los trabajos son «fundamentales» para fortalecer la «previsibilidad, seguridad y calidad del suministro eléctrico».

Cronograma de cortes de luz en Río Negro este martes 19

Los trabajos de personal de Edersa demandará una serie de cortes programados que se llevarán a cabo de la siguiente forma.