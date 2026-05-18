Inscriben para acceder al subsidio eléctrico en San Martín de los Andes

Las vecinos y vecinas residentes en San Martín de los Andes que se calefaccionan con energía eléctrica por la falta de gas natural podrán inscribirse para acceder al subsidio por parte del Ente Provincial de Energía. Hay tres puntos donde podrán tramitar el beneficio y deben concurrir con una fotocopia de la última factura emitida por el organismo provincial.

Este lunes comenzó y hasta el viernes está abierta la planilla para tramitar el subsidio que consiste entre el 6 % y el 20 % de descuento en la factura del consumo de energía eléctrica utilizada para calefacción, en los hogares. Se informó que este descuento se aplica sobre el cargo variable de energía eléctrica, de acuerdo al consumo y la categoría tarifaria.

Desde el municipio sanmartinense, se informó que al estar en vigencia el convenio con el Epen, se instrumentó el regimen de inscripción. A través de la subsecretaría de Juntas Vecinales se indicó que están disponibles tres lugares: la delegación Cordones de Chapelco de la avenida Los Lagos 1900; la de Vega Centro, de la calle Drury y Fosbery; y la delegación El Arenal de Los Saucos y Las Mosquetas. Lo pueden hacer hasta el viernes de 8 a 13.

La aplicación del subsidio a las y los usuarios que no tienen la red de gas frente a su casa durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, se informó oficialmente desde el Epen. Hay algunos casos, en los que ya están delimitados los barrios o las calles y se incorpora de manera automática.

No es la primera ocasión que se aplica este beneficio y no es la única localidad. La información oficial del Epen da cuenta que en 2025 el descuento alcanzó a más de 12.400 usuarios.