Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este martes 2 de diciembre 2025, signo por signo

Este martes 2 de diciembre 2025 llega con una combinación de intuición, cambios sutiles y una fuerte necesidad de ordenar la energía personal. Según las predicciones al estilo de Ludovica Squirru, algunos signos deberán avanzar y otros bajar un cambio para evitar desgastes innecesarios.

Aprovechar el día dependerá de saber qué activar y qué evitar, signo por signo.

Conocé qué te depara la astrología oriental este martes 2 de diciembre 2025, de la mano de las recomendaciones de Ludovica Squirru.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este martes 2 de diciembre 2025

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Madera Yin.

Madera Yin. Signo regente del día: Serpiente.

La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Dragón de Madera

La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «bueno para hacer servicio social, ir al doctor, iniciar tratamiento, cirugía.

La advertencia de este martes 2 es evitar: «casarse»

Actividades que Ludovica Squirru recomienda evitar hoy signo por signo

🐭 Rata

Qué activar: planificación, orden mental y revisión de prioridades. Buena energía para tomar pequeñas decisiones que despejen el camino.

Qué evitar: la dispersión y los gastos impulsivos.

🐮 Buey

Qué activar: la constancia y los vínculos leales. Es un día sólido para avanzar en tareas pendientes.

Qué evitar: cerrarse al diálogo o postergar conversaciones necesarias.

🐯 Tigre

Qué activar: movimientos estratégicos, creatividad y nuevas propuestas.

Qué evitar: decisiones impulsivas o discusiones por orgullo.

🐰 Conejo

Qué activar: calma emocional, armonía en el hogar y actividades que bajen el estrés.

Qué evitar: ambientes tensos o sobrecargar la agenda.

🐉 Dragón

Qué activar: liderazgo, claridad en metas y conversaciones que requieran firmeza.

Qué evitar: la impaciencia o el exceso de responsabilidades.

🐍 Serpiente

Qué activar: intuición, análisis profundo y decisiones a largo plazo. Es un día especialmente favorable.

Qué evitar: dudar de tu visión o buscar aprobación externa.

🐴 Caballo

Qué activar: movimiento físico, cambios dinámicos y creatividad espontánea.

Qué evitar: descuidos, apuros o asumir demasiadas tareas a la vez.

🐐 Cabra

Qué activar: sensibilidad, empatía, actividades artísticas o momentos de autocuidado.

Qué evitar: sobrepensar situaciones o tomarte todo a nivel personal.

🐒 Mono

Qué activar: ingenio, reorganización práctica y soluciones rápidas.

Qué evitar: la ironía excesiva o discusiones poco productivas.

🐓 Gallo

Qué activar: orden, planificación y conversaciones claras. Excelente día para poner estructura.

Qué evitar: rigidez o querer controlar todas las variables.

🐕 Perro

Qué activar: vínculos afectivos, cooperación y equilibrio emocional.

Qué evitar: cargar con problemas ajenos o activar ansiedades innecesarias.

🐖 Cerdo

Qué activar: descanso, gratitud, disfrute simple y conexión con actividades que traigan bienestar.

Qué evitar: la autoexigencia o compromisos que no querés asumir.

La clave energética del día

Según el enfoque de Squirru, el martes pide moderación, claridad y escucha interna. No es un día para avanzar a toda velocidad, sino para alinear la energía, bajar tensiones y priorizar lo esencial.