Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este viernes 28 de noviembre 2025, signo por signo
Horóscopo Chino de Ludovica Squirru este viernes 28 de noviembre 2025: la advertencia kármica clave. ¿Qué te depara el destino? Conocé acá las predicciones de la reconocida astróloga.
El 28 de noviembre de 2025 se mueve bajo la fuerza del Dragón de Madera, un signo asociado al coraje, la acción directa, la creatividad y la capacidad de abrir caminos nuevos. Para la línea energética que suele transmitir Ludovica Squirru, la fecha invita a salir de la quietud, destrabar asuntos pendientes y asumir movimientos que favorezcan el crecimiento personal.
A su vez, el Dragón trae una vibración intensa que puede volverse caótica si no se administra correctamente, por lo que también es importante evitar decisiones impulsivas, discusiones innecesarias y excesos emocionales.
Conocé qué te depara la astrología oriental este viernes 28 de noviembre 2025, de la mano de las recomendaciones de Ludovica Squirru.
Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este viernes 28 de noviembre 2025
Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:
- Energía central: Metal Yin.
- Signo regente del día: Búfalo.
La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Dragón de Madera
La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «bueno para tejer, hacer servicio social, visitar familiares/amigos, hacer servicio social».
La advertencia de este viernes 28 es evitar: «inaugurar, cavar, casarse, mudarse, cavar»
Actividades que Ludovica Squirru recomienda evitar hoy signo por signo
RATA
Aprovechar: Claridad para tomar una decisión clave. Facilidad para negociar.
Evitar: Guardarte emociones; postergar conversaciones importantes.
BÚFALO / BUEY
Aprovechar: Orden, organización y estabilidad. Buen día para temas financieros.
Evitar: Rigidez. Aferrarte a lo conocido cuando ya no funciona.
TIGRE
Aprovechar: Liderazgo, iniciativa y proyectos creativos.
Evitar: Reaccionar desde el impulso; confrontaciones innecesarias.
CONEJO
Aprovechar: Protección emocional y apoyo de personas cercanas.
Evitar: Sensibilidad exagerada o tomar decisiones bajo presión.
DRAGÓN
Aprovechar: Renacimiento total: empezar, firmar, anunciar, tomar la posta.
Evitar: La soberbia o las actitudes dominantes que cierran puertas.
SERPIENTE
Aprovechar: Intuición fina, revelaciones y claridad sobre vínculos.
Evitar: Pensar de más y bloquearte con tu propia mente.
CABALLO
Aprovechar: Movimiento, viajes, trámites, reuniones y avances laborales.
Evitar: Ansiedad y decisiones rápidas sin evaluar consecuencias.
CABRA
Aprovechar: Reconexión emocional, trabajo interno, procesos terapéuticos.
Evitar: Dramas o revisitar heridas desde el enojo.
MONO
Aprovechar: Expansión social, oportunidades nuevas y estudios.
Evitar: Dispersión o prometer más de lo que podés cumplir.
GALLO
Aprovechar: Estrategia, análisis y negociaciones. Excelente para planificar.
Evitar: Críticas duras a los demás o juicios precipitados.
PERRO
Aprovechar: Liberación emocional y cierre de conflictos pendientes.
Evitar: Apegos tóxicos o volver a situaciones que ya superaste.
CERDO / CHANCHO
Aprovechar: Confianza renovada, bienestar y apoyo externo.
Evitar: Dejar todo en manos ajenas; hoy necesitás tomar tu propio rol.
