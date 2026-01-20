Ludovica Squirru: qué hacer y qué no hacer hoy martes 20 de enero para evitar bloqueos energéticos

Este martes 20 de enero se activa una jornada de energía Madera Yang, una vibración expansiva, impulsiva y de crecimiento que pide decisiones claras y movimiento consciente. El signo del día es el Caballo, que potencia la acción, la iniciativa y los cambios rápidos, pero también exige foco para no dispersarse.

Energía del día

Elemento: Madera Yang

Madera Yang Signo: Caballo

Caballo Ki diario: 4

La Madera Yang favorece comenzar procesos vitales y compromisos de largo plazo, siempre que se actúe con coherencia y propósito.

Concordias y afinidades

La jornada fluye mejor para los signos Búfalo, Tigre, Conejo, Serpiente, Caballo, Cabra, Gallo y Perro. Para ellos, las decisiones tomadas hoy tienden a consolidarse.

Signo en choque

Rata: conviene bajar la velocidad, observar y postergar definiciones importantes para evitar fricciones innecesarias.

Qué hacer hoy

Casarse o formalizar vínculos

Mudarse o cambiar de lugar la cama (reordenar el descanso desbloquea energía)

(reordenar el descanso desbloquea energía) Comprometerse con proyectos o acuerdos

con proyectos o acuerdos Demoler o soltar estructuras viejas

Hacer servicio social o ayudar a otros

o ayudar a otros Orar o decretar con claridad de intención

Estas acciones están alineadas con la expansión natural de la Madera Yang y ayudan a destrabar procesos estancados.

Qué evitar hoy

Inaugurar proyectos

Hacer negocios o firmar acuerdos comerciales

Construir

Instalar gas o electricidad

Forzar comienzos técnicos o financieros hoy puede generar retrasos o errores que luego cuesten corregir.

Consejo energético extra

El Caballo impulsa a avanzar, pero el Ki 4 recuerda que el crecimiento real se sostiene con orden, palabra y coherencia. Elegí una sola intención clara para el día y sostenela sin dispersarte.

Clave del día: movimiento con conciencia. Avanzar, sí, pero sabiendo hacia dónde.