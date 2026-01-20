Ludovica Squirru: qué hacer y qué no hacer hoy martes 20 de enero para evitar bloqueos energéticos
Este martes 20 de enero se activa una jornada de energía Madera Yang, una vibración expansiva, impulsiva y de crecimiento que pide decisiones claras y movimiento consciente. El signo del día es el Caballo, que potencia la acción, la iniciativa y los cambios rápidos, pero también exige foco para no dispersarse.
Energía del día
- Elemento: Madera Yang
- Signo: Caballo
- Ki diario: 4
La Madera Yang favorece comenzar procesos vitales y compromisos de largo plazo, siempre que se actúe con coherencia y propósito.
Concordias y afinidades
La jornada fluye mejor para los signos Búfalo, Tigre, Conejo, Serpiente, Caballo, Cabra, Gallo y Perro. Para ellos, las decisiones tomadas hoy tienden a consolidarse.
Signo en choque
- Rata: conviene bajar la velocidad, observar y postergar definiciones importantes para evitar fricciones innecesarias.
Qué hacer hoy
- Casarse o formalizar vínculos
- Mudarse o cambiar de lugar la cama (reordenar el descanso desbloquea energía)
- Comprometerse con proyectos o acuerdos
- Demoler o soltar estructuras viejas
- Hacer servicio social o ayudar a otros
- Orar o decretar con claridad de intención
Estas acciones están alineadas con la expansión natural de la Madera Yang y ayudan a destrabar procesos estancados.
Qué evitar hoy
- Inaugurar proyectos
- Hacer negocios o firmar acuerdos comerciales
- Construir
- Instalar gas o electricidad
Forzar comienzos técnicos o financieros hoy puede generar retrasos o errores que luego cuesten corregir.
Consejo energético extra
El Caballo impulsa a avanzar, pero el Ki 4 recuerda que el crecimiento real se sostiene con orden, palabra y coherencia. Elegí una sola intención clara para el día y sostenela sin dispersarte.
Clave del día: movimiento con conciencia. Avanzar, sí, pero sabiendo hacia dónde.
Comentarios