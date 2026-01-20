ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

Ludovica Squirru: qué hacer y qué no hacer hoy martes 20 de enero para evitar bloqueos energéticos

La astróloga Ludovica Squirru detalla qué acciones conviene priorizar y cuáles evitar este martes 20 de enero, una jornada regida por la energía Madera Yang y el signo Caballo, ideal para compromisos, cambios profundos y decisiones conscientes que ayuden a destrabar bloqueos energéticos.

Redacción

Por Redacción

Este martes 20 de enero se activa una jornada de energía Madera Yang, una vibración expansiva, impulsiva y de crecimiento que pide decisiones claras y movimiento consciente. El signo del día es el Caballo, que potencia la acción, la iniciativa y los cambios rápidos, pero también exige foco para no dispersarse.

Energía del día

  • Elemento: Madera Yang
  • Signo: Caballo
  • Ki diario: 4
    La Madera Yang favorece comenzar procesos vitales y compromisos de largo plazo, siempre que se actúe con coherencia y propósito.

Concordias y afinidades

La jornada fluye mejor para los signos Búfalo, Tigre, Conejo, Serpiente, Caballo, Cabra, Gallo y Perro. Para ellos, las decisiones tomadas hoy tienden a consolidarse.

Signo en choque

  • Rata: conviene bajar la velocidad, observar y postergar definiciones importantes para evitar fricciones innecesarias.

Qué hacer hoy

  • Casarse o formalizar vínculos
  • Mudarse o cambiar de lugar la cama (reordenar el descanso desbloquea energía)
  • Comprometerse con proyectos o acuerdos
  • Demoler o soltar estructuras viejas
  • Hacer servicio social o ayudar a otros
  • Orar o decretar con claridad de intención

Estas acciones están alineadas con la expansión natural de la Madera Yang y ayudan a destrabar procesos estancados.

Qué evitar hoy

  • Inaugurar proyectos
  • Hacer negocios o firmar acuerdos comerciales
  • Construir
  • Instalar gas o electricidad

Forzar comienzos técnicos o financieros hoy puede generar retrasos o errores que luego cuesten corregir.

Consejo energético extra

El Caballo impulsa a avanzar, pero el Ki 4 recuerda que el crecimiento real se sostiene con orden, palabra y coherencia. Elegí una sola intención clara para el día y sostenela sin dispersarte.

Clave del día: movimiento con conciencia. Avanzar, sí, pero sabiendo hacia dónde.


Temas

Horóscopo

Horóscopo Chino

Ludovica Squirru

Predicciones

Este martes 20 de enero se activa una jornada de energía Madera Yang, una vibración expansiva, impulsiva y de crecimiento que pide decisiones claras y movimiento consciente. El signo del día es el Caballo, que potencia la acción, la iniciativa y los cambios rápidos, pero también exige foco para no dispersarse.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios