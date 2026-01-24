Ludovica Squirru: qué hacer y qué no hacer hoy, sábado 24 de enero, para evitar bloqueos energéticos
La reconocida astróloga Ludovica Squirru dio a conocer las claves energéticas de este sábado 24 de enero, una jornada regida por la energía Tierra Yang, que invita a la calma, la responsabilidad y las acciones conscientes, especialmente aquellas orientadas al bien común.
Según el Horóscopo Chino, se trata de un día para sostener lo importante, cuidar los vínculos y evitar movimientos impulsivos que puedan generar tensiones o bloqueos a futuro.
Energía del día: Tierra Yang
La Tierra Yang aporta estabilidad, firmeza y estructura. Es una energía que favorece el orden, la coherencia y el compromiso, pero que se vuelve rígida cuando se la fuerza. No es una jornada propicia para grandes cambios, sino para consolidar lo ya iniciado.
Signo del día: Perro
El Perro marca el pulso energético del sábado y refuerza valores como la lealtad, la honestidad y el sentido de justicia. Es un buen momento para acompañar, escuchar y actuar con empatía.
Ki diario: 8
El número 8 potencia lo material y la toma de decisiones prácticas. Bien canalizado, ayuda a organizar y sostener proyectos; mal gestionado, puede generar discusiones por control o exceso de exigencia.
Choque energético: Dragón
La energía del Dragón puede generar roces, impulsividad o choques de carácter. Se recomienda evitar confrontaciones y no intentar imponer la propia voluntad.
Concordias y afinidades del día
Las energías que fluyen mejor este sábado son las de:
- Tigre
- Conejo
- Serpiente
- Caballo
- Mono
- Gallo
- Perro
Estos signos pueden aprovechar el día para avanzar con mayor armonía.
Qué hacer hoy para fluir con la energía
- Realizar servicio social o acciones solidarias
- Ordenar temas pendientes
- Cumplir compromisos
- Actuar con responsabilidad y coherencia
Qué evitar para no bloquear la energía
- Casarse
- Inaugurar proyectos
- Mudarse
- Cavar o remover tierra
- Cambiar de lugar la cama
Para Ludovica Squirru, respetar estas recomendaciones permite evitar bloqueos energéticos y transitar el sábado con mayor equilibrio emocional y claridad mental.
Comentarios