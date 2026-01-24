Ludovica Squirru: qué hacer y qué no hacer hoy, sábado 24 de enero, para evitar bloqueos energéticos

La reconocida astróloga Ludovica Squirru dio a conocer las claves energéticas de este sábado 24 de enero, una jornada regida por la energía Tierra Yang, que invita a la calma, la responsabilidad y las acciones conscientes, especialmente aquellas orientadas al bien común.

Según el Horóscopo Chino, se trata de un día para sostener lo importante, cuidar los vínculos y evitar movimientos impulsivos que puedan generar tensiones o bloqueos a futuro.

Energía del día: Tierra Yang

La Tierra Yang aporta estabilidad, firmeza y estructura. Es una energía que favorece el orden, la coherencia y el compromiso, pero que se vuelve rígida cuando se la fuerza. No es una jornada propicia para grandes cambios, sino para consolidar lo ya iniciado.

Signo del día: Perro

El Perro marca el pulso energético del sábado y refuerza valores como la lealtad, la honestidad y el sentido de justicia. Es un buen momento para acompañar, escuchar y actuar con empatía.

Ki diario: 8

El número 8 potencia lo material y la toma de decisiones prácticas. Bien canalizado, ayuda a organizar y sostener proyectos; mal gestionado, puede generar discusiones por control o exceso de exigencia.

Choque energético: Dragón

La energía del Dragón puede generar roces, impulsividad o choques de carácter. Se recomienda evitar confrontaciones y no intentar imponer la propia voluntad.

Concordias y afinidades del día

Las energías que fluyen mejor este sábado son las de:

Tigre

Conejo

Serpiente

Caballo

Mono

Gallo

Perro

Estos signos pueden aprovechar el día para avanzar con mayor armonía.

Qué hacer hoy para fluir con la energía

Realizar servicio social o acciones solidarias

Ordenar temas pendientes

Cumplir compromisos

Actuar con responsabilidad y coherencia

Qué evitar para no bloquear la energía

Casarse

Inaugurar proyectos

Mudarse

Cavar o remover tierra

Cambiar de lugar la cama

Para Ludovica Squirru, respetar estas recomendaciones permite evitar bloqueos energéticos y transitar el sábado con mayor equilibrio emocional y claridad mental.