Ludovica Squirru: qué hacer y qué no hacer hoy, viernes 23 de enero, para evitar bloqueos energéticos

Este viernes 23 de enero, la astróloga Ludovica Squirru pone el foco en cómo usar correctamente la energía del día dentro del Horóscopo Chino para evitar bloqueos, tensiones innecesarias y decisiones desacertadas. La clave estará en respetar los tiempos, elegir bien las acciones y no forzar procesos.

La jornada está regida por energía Fuego Yin, con el Gallo como signo del día y un Ki diario 7, combinación que favorece la claridad mental, el orden y las acciones conscientes, pero penaliza los excesos y los compromisos apresurados.

Energía del día: Fuego Yin

El Fuego Yin es una energía sutil, intensa pero controlada, ideal para iluminar detalles, ordenar pensamientos y corregir errores. No empuja a la acción impulsiva, sino a actuar con criterio y precisión.

Signo del día: Gallo

El Gallo marca una jornada propicia para poner orden, revisar, ajustar y decidir con lógica. Todo lo que se haga con planificación tiene mejores resultados que aquello que se inicia desde la urgencia o la emoción.

Ki diario: 7

El número 7 potencia la introspección, la observación y la estrategia. Es un día para pensar antes de actuar, evaluar consecuencias y priorizar calidad por sobre cantidad.

Choque energético: Conejo

Las personas regidas por el Conejo deben extremar cuidados. Se recomienda evitar discusiones, decisiones importantes y movimientos bruscos, ya que la energía del día puede resultarles inestable.

Concordias y afinidades

La energía fluye mejor para los signos:

Rata

Búfalo

Dragón

Serpiente

Caballo

Mono

Gallo

Perro

Estos signos pueden avanzar con mayor seguridad, siempre que respeten los límites del día.

Qué hacer hoy, según Ludovica Squirru

El Horóscopo Chino recomienda aprovechar la jornada para:

Cavar , limpiar o trabajar la tierra.

, limpiar o trabajar la tierra. Hacer servicio social o ayudar a otros.

o ayudar a otros. Ordenar asuntos pendientes.

Revisar planes antes de ejecutarlos.

Son acciones que alinean la energía personal con el movimiento del día y destraban situaciones estancadas.

Qué evitar para no generar bloqueos

No es un buen día para:

Casarse .

. Mudarse .

. Instalar gas o electricidad .

. Comprometerse a largo plazo.

Forzar este tipo de decisiones puede generar desgaste energético, demoras o arrepentimientos posteriores.

Clave del día

Menos impulso y más conciencia. El viernes 23 de enero pide orden interno, decisiones sobrias y acciones con sentido, siguiendo el ritmo que marca la energía del Fuego Yin.