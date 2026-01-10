Ludovica Squirru y el Horóscopo Chino: las decisiones favorecidas y las que conviene postergar hoy
La reconocida astróloga Ludovica Squirru analizó la energía disponible para este sábado 10 de enero de 2026, una jornada regida por la Luna en cuarto menguante y marcada por la fuerza del Mono en el Horóscopo Chino. Qué actividades conviene potenciar y cuáles es mejor postergar para fluir con el clima energético del día.
Este sábado se presenta como un día clave para cerrar ciclos, tomar decisiones prácticas y avanzar en cuestiones concretas, según la mirada del Horóscopo Chino. De acuerdo con el análisis energético que difunde Ludovica Squirru, la combinación de la Luna cuarto menguante y la energía Yang favorece la acción consciente, el orden y los movimientos estratégicos.
Energía del día: Mono Yang
La energía dominante es Mono Yang, una vibración dinámica que impulsa la astucia, la inteligencia rápida y la capacidad de adaptarse a los cambios. Es un día ideal para resolver asuntos pendientes y tomar decisiones que requieran flexibilidad mental.
Ki diario: 3
El Ki 3 aporta empuje, iniciativa y movimiento. Es una frecuencia asociada al crecimiento y a los comienzos prácticos, aunque exige foco para no dispersarse.
Signo del día: Mono
El Mono lidera la jornada con una energía inquieta pero productiva. Favorece los intercambios, las negociaciones y las ideas innovadoras, siempre que se evite la impulsividad.
Choque energético: Tigre
Las personas regidas por el Tigre pueden sentir tensiones o cierta fricción emocional. La recomendación es actuar con cautela, evitar confrontaciones y no forzar decisiones importantes.
Afinidades del día
La energía fluye mejor para los signos:
- Rata
- Búfalo
- Dragón
- Mono
- Gallo
Estos signos cuentan con mayor respaldo energético para avanzar, ordenar y concretar.
Qué energías conviene activar hoy
Según el Horóscopo Chino, este sábado es bueno para:
- Casarse
- Inaugurar proyectos
- Viajar
- Firmar contratos
- Hacer negocios
- Demoler o cerrar etapas
- Mudarse
- Cavar o cimentar (acciones simbólicas o reales vinculadas a bases y estructuras)
Son acciones alineadas con la energía de cierre y reorganización que propone la Luna menguante.
Qué energías conviene evitar
No se recomienda:
- Orar o decretar intenciones a largo plazo
- Cambiar de lugar la cama
- Forzar pedidos al universo
La energía del día no favorece la siembra espiritual profunda, sino más bien el orden, la limpieza y la finalización de asuntos pendientes.
Clave energética del día
Menos intención y más acción concreta. Este sábado invita a ordenar, cerrar y preparar el terreno para lo nuevo que vendrá en los próximos ciclos.
