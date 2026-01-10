Ludovica Squirru y el Horóscopo Chino: las decisiones favorecidas y las que conviene postergar hoy

Este sábado se presenta como un día clave para cerrar ciclos, tomar decisiones prácticas y avanzar en cuestiones concretas, según la mirada del Horóscopo Chino. De acuerdo con el análisis energético que difunde Ludovica Squirru, la combinación de la Luna cuarto menguante y la energía Yang favorece la acción consciente, el orden y los movimientos estratégicos.

Energía del día: Mono Yang

La energía dominante es Mono Yang, una vibración dinámica que impulsa la astucia, la inteligencia rápida y la capacidad de adaptarse a los cambios. Es un día ideal para resolver asuntos pendientes y tomar decisiones que requieran flexibilidad mental.

Ki diario: 3

El Ki 3 aporta empuje, iniciativa y movimiento. Es una frecuencia asociada al crecimiento y a los comienzos prácticos, aunque exige foco para no dispersarse.

Signo del día: Mono

El Mono lidera la jornada con una energía inquieta pero productiva. Favorece los intercambios, las negociaciones y las ideas innovadoras, siempre que se evite la impulsividad.

Choque energético: Tigre

Las personas regidas por el Tigre pueden sentir tensiones o cierta fricción emocional. La recomendación es actuar con cautela, evitar confrontaciones y no forzar decisiones importantes.

Afinidades del día

La energía fluye mejor para los signos:

Rata

Búfalo

Dragón

Mono

Gallo

Estos signos cuentan con mayor respaldo energético para avanzar, ordenar y concretar.

Qué energías conviene activar hoy

Según el Horóscopo Chino, este sábado es bueno para:

Casarse

Inaugurar proyectos

Viajar

Firmar contratos

Hacer negocios

Demoler o cerrar etapas

Mudarse

Cavar o cimentar (acciones simbólicas o reales vinculadas a bases y estructuras)

Son acciones alineadas con la energía de cierre y reorganización que propone la Luna menguante.

Qué energías conviene evitar

No se recomienda:

Orar o decretar intenciones a largo plazo

Cambiar de lugar la cama

Forzar pedidos al universo

La energía del día no favorece la siembra espiritual profunda, sino más bien el orden, la limpieza y la finalización de asuntos pendientes.

Clave energética del día

Menos intención y más acción concreta. Este sábado invita a ordenar, cerrar y preparar el terreno para lo nuevo que vendrá en los próximos ciclos.