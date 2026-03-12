Mañana es viernes 13: por qué esta fecha está rodeada de supersticiones y qué dice la historia

Cada vez que el calendario marca viernes 13, muchas personas recuerdan viejas creencias relacionadas con la mala suerte. Aunque para algunos es solo una coincidencia de números, para otros se trata de una jornada cargada de simbolismo.

La fama de esta fecha se consolidó con el paso de los siglos y hoy forma parte del imaginario popular en gran parte del mundo. Desde evitar tomar decisiones importantes hasta suspender viajes o proyectos, son varias las conductas que algunas personas adoptan cuando llega este día.

Por qué el número 13 se asocia a la mala suerte

Una de las razones más mencionadas está relacionada con la Última Cena. Según la tradición cristiana, en la mesa estaban 13 personas, entre ellas Jesús y sus doce apóstoles, y se considera que el invitado número trece fue Judas, quien lo traicionó.

En otras tradiciones también se señala que el número 13 rompe con la idea de perfección del 12, que aparece en muchos sistemas simbólicos: los meses del año, los signos del zodíaco o los apóstoles.

Esa ruptura con el orden perfecto habría contribuido a construir la idea de que el 13 es un número “inestable” o problemático.

Por qué se teme al viernes

El otro elemento que completa la superstición es el viernes. En la tradición cristiana se cree que Jesús fue crucificado un viernes, lo que reforzó la asociación de ese día con acontecimientos difíciles o trágicos.

Con el tiempo, la combinación de ambos factores —el número 13 y el viernes— terminó creando una fecha considerada de mala fortuna.

La historia que reforzó el mito

Uno de los hechos históricos que más se menciona ocurrió el viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó la detención de cientos de caballeros templarios. Muchos fueron acusados de herejía y posteriormente ejecutados.

Este episodio histórico es citado con frecuencia como uno de los momentos que consolidó la fama negativa de la fecha.

Una superstición que sigue viva

A pesar de que no existe evidencia científica que relacione al viernes 13 con hechos desafortunados, la creencia sigue muy presente en la cultura popular.

Incluso existe un término para describir el miedo a esta fecha: parascevedecatriafobia, una palabra poco conocida que define el temor específico al viernes 13.

Sin embargo, también hay quienes consideran que se trata de una oportunidad para romper con los miedos o desafiar las supersticiones.

Como ocurre con muchas tradiciones populares, el viernes 13 sigue generando curiosidad y debate. Para algunos es un día más del calendario; para otros, una jornada que invita a prestar atención a las señales del destino.