Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el jueves 12: qué energía domina el día y qué signos estarán en concordancia

La astrología china señala que cada jornada está atravesada por una energía particular que influye en el ánimo, las decisiones y las oportunidades. Para este jueves 12, el calendario oriental indica que predomina la energía de Madera yin, un elemento asociado al crecimiento interior, la reflexión y los procesos de transformación.

En este contexto, el signo del día es el Gallo, uno de los animales del zodíaco chino vinculados con el orden, la precisión y la capacidad de análisis. Según esta interpretación astrológica, será una jornada propicia para tomar decisiones relacionadas con la salud, los cambios personales y las acciones solidarias.

Qué significa la energía de Madera yin

La Madera yin representa una energía más introspectiva que la Madera yang. Se vincula con la sensibilidad, la observación y la capacidad de crecer de manera gradual.

En la práctica, esta energía puede favorecer momentos de introspección, decisiones pensadas a largo plazo y procesos que implican reconstrucción o renovación personal.

El signo del día: Gallo

Cuando el Gallo domina la jornada, la astrología china sugiere que se potencian características como la organización, el detalle y la búsqueda de perfección.

También puede despertar una mayor necesidad de ordenar la vida cotidiana, revisar proyectos o tomar decisiones con mayor claridad.

Choque energético del día

El calendario oriental indica que el signo que entra en choque con la energía del día es el Conejo.

Para quienes pertenecen a este signo, se recomienda actuar con mayor cautela, evitar discusiones innecesarias y no tomar decisiones impulsivas.

Concordancias y afinidades del día

La energía del jueves encuentra mayor armonía con los siguientes signos del horóscopo chino:

Rata

Búfalo

Dragón

Serpiente

Caballo

Mono

Gallo

Perro

Para estos signos, el día puede resultar más fluido y favorable para avanzar en proyectos o resolver asuntos pendientes.

Consejo del día según la astrología china

La guía energética del día sugiere que es un momento favorable para iniciar tratamientos médicos o planificar cirugías, ya que la energía disponible favorece procesos de reparación y transformación.

También se considera una jornada propicia para:

demoler o cerrar etapas del pasado ,

, iniciar cambios importantes ,

, realizar acciones solidarias o servicio social.

Sin embargo, el calendario advierte que otras actividades cotidianas podrían no tener el mismo nivel de energía favorable, por lo que se recomienda priorizar lo esencial y evitar decisiones apresuradas.