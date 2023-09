Mercurio retrógrado: cómo afecta a los signos en las fechas de este 2023

Mercurio Retrógrado es un evento astrológico que se hizo famoso en el mundo entero por causar bastantes problemas. La tecnología falla, la comunicación es un desastre, los viajes se cancelan, las cosas se pierden. Por eso es tan importante saber qué es, cuándo empieza y cómo afecta Mercurio retrógrado este 2023 a tu signo.

¿Qué significa Mercurio retrógrado?

Mercurio retrógrado es un efecto óptico que observamos desde la Tierra. Cuando este planeta se aproxima a nuestra órbita, parece que invierte su movimiento, girando en dirección contraria a la habitual en nuestro cielo.

Los expertos consideran que su movimiento retrógrado debe ser tomado con cautela. Puede causar fallos tecnológicos, problemas en los viajes y, por lo general, hace que surjan malentendidos y dificultades en el cumplimiento de los objetivos. Es por eso que, durante estos periodos, los astrólogos recomiendan no firmar contratos, no hacer planes que impliquen viajar y no tener primeras citas.

Cuándo es Mercurio retrógrado 2023

Las fechas en las que Mercurio estará retrógrado este 2023 son las siguientes:

– Del 28 de diciembre de 2022 y el 18 de enero de 2023 en Capricornio.

– Del 21 de abril y el 15 de mayo de 2023 en Tauro.

– Del 23 de agosto y el 15 de septiembre de 2023 en Virgo.

– Del 13 de diciembre de 2023 y el 2 de enero de 2024 en Capricornio y Sagitario.

Cómo afecta Mercurio retrógrado en 2023

Para saber cómo va a afectar Mercurio retrógrado durante este año, además de conocer sus fechas, tenemos que saber sobre qué constelación tendrá lugar. Esto nos ayudará a entender el alcance de su influencia.

Mercurio retrógrado en agosto y septiembre 2023

A finales del verano volvemos a tener a Mercurio invirtiendo su trayectoria en la constelación de Virgo. La casa de este signo es la de la salud. Las confusiones causadas por este planeta tendrán que ver con la capacidad de mantener un estado saludable, con la higiene, los animales y las aptitudes de trabajo.

Por lo general, puede que durante estos días sientas menos energía de lo habitual y algo cansada. Evita los viajes y las actividades arriesgadas durante esta temporada, y tener un buen descanso.

Mercurio retrógrado en diciembre 2023

Otra pregunta que nos hacemos es cuándo termina el Mercurio retrógrado 2023. El último Mercurio retrógrado del año empezará en Capricornio, pero como el planeta gira en sentido inverso, finalizará en Sagitario. Sobre la primera casa, ya sabes lo que puedes esperar. Falta de motivación, obstáculos, dificultades laborales.

Sagitario es la casa de la cultura. Por tanto, en este caso Mercurio causará problemas relacionados con los estudios, los viajes, el aprendizaje y la formación. Mala fecha para hacer exámenes, intentar aprender cosas nuevas o planificar una aventura en otro país. Y es probable que no puedas evitar estas situaciones, así que extrema precauciones hasta que acabe la retrogradación del planeta.