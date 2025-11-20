Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos que no deberán firmar contratos ni aceptar propuestas importantes

Noviembre 2025 transita un momento astrológico clave: Mercurio retrógrado, un fenómeno que, según la astrología, afecta la comunicación, los acuerdos, la tecnología y las decisiones importantes. Por eso, los especialistas recomiendan prudencia a la hora de firmar contratos, aceptar propuestas laborales, iniciar sociedades o realizar compras de alto valor, especialmente para algunos signos más sensibles a este movimiento.

Este retroceso planetario estará activo hasta el 29 de noviembre y será especialmente intenso por su influencia sobre el eje laboral y económico, lo que vuelve imprescindible leer la letra chica, chequear información y no apurarse a tomar decisiones.

Los signos que deberán actuar con cautela en noviembre 2025

Géminis: Mercurio en tu zona central del año

Como regido directamente por Mercurio, Géminis sentirá el impacto con fuerza. Podrían aparecer:

Malentendidos laborales

Cambios de condiciones a último momento

Desinformación en propuestas profesionales

Los astrólogos recomiendan esperar, revisar y no firmar nada sin repasar varias veces los detalles.

Virgo: ofertas tentadoras, pero inestables

Otro signo gobernado por Mercurio. En noviembre 2025, Virgo puede recibir:

Propuestas laborales que parecen demasiado buenas

Sociedades dudosas

Acuerdos poco claros

La clave será no decidir por presión ni entusiasmo momentáneo. Lo que se firme en este periodo puede cambiar después.

Escorpio: negociaciones turbulentas

Escorpio estará en plena temporada solar, pero Mercurio retrógrado puede generar:

Demoras en contratos

Cambios inesperados en condiciones

Dudas sobre decisiones financieras

El consejo es esperar a que pase el tránsito para confirmar cualquier compromiso formal.

Acuario: riesgo de malentendidos profesionales

Para Acuario, noviembre puede traer:

Propuestas atractivas pero poco transparentes

Problemas de comunicación en el trabajo

Firmas que luego requieren correcciones

Los astrólogos recomiendan analizar con alguien de confianza antes de aceptar cualquier acuerdo.

Sagitario: entusiasmo que puede jugar en contra

Con mucha energía de expansión, Sagitario podría precipitarse. Mercurio retrógrado advierte sobre:

Gastos impulsivos

Contratos que no convienen

Asociaciones que luego son difíciles de deshacer

La recomendación: calma, revisión y dejar las decisiones grandes para diciembre.

El consejo de los astrólogos para Mercurio retrógrado 2025

Aunque ninguno de estos signos está condenado a un mal resultado, la astrología recomienda:

✔ Releer todo antes de firmar

✔ No apurarse

✔ Guardar comprobantes

✔ Pedir asesoría si es necesario

✔ Evitar decisiones emocionales

La buena noticia es que este tránsito también permite corregir errores, reestructurar planes y asegurarse de que lo que se decida en el futuro sea sólido y duradero.