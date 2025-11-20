Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos que no deberán firmar contratos ni aceptar propuestas importantes
Este retroceso planetario estará activo hasta el 29 de noviembre 2025 y será especialmente intenso por su influencia sobre el eje laboral y económico.
Noviembre 2025 transita un momento astrológico clave: Mercurio retrógrado, un fenómeno que, según la astrología, afecta la comunicación, los acuerdos, la tecnología y las decisiones importantes. Por eso, los especialistas recomiendan prudencia a la hora de firmar contratos, aceptar propuestas laborales, iniciar sociedades o realizar compras de alto valor, especialmente para algunos signos más sensibles a este movimiento.
Este retroceso planetario estará activo hasta el 29 de noviembre y será especialmente intenso por su influencia sobre el eje laboral y económico, lo que vuelve imprescindible leer la letra chica, chequear información y no apurarse a tomar decisiones.
Los signos que deberán actuar con cautela en noviembre 2025
Géminis: Mercurio en tu zona central del año
Como regido directamente por Mercurio, Géminis sentirá el impacto con fuerza. Podrían aparecer:
- Malentendidos laborales
- Cambios de condiciones a último momento
- Desinformación en propuestas profesionales
Los astrólogos recomiendan esperar, revisar y no firmar nada sin repasar varias veces los detalles.
Virgo: ofertas tentadoras, pero inestables
Otro signo gobernado por Mercurio. En noviembre 2025, Virgo puede recibir:
- Propuestas laborales que parecen demasiado buenas
- Sociedades dudosas
- Acuerdos poco claros
La clave será no decidir por presión ni entusiasmo momentáneo. Lo que se firme en este periodo puede cambiar después.
Escorpio: negociaciones turbulentas
Escorpio estará en plena temporada solar, pero Mercurio retrógrado puede generar:
- Demoras en contratos
- Cambios inesperados en condiciones
- Dudas sobre decisiones financieras
El consejo es esperar a que pase el tránsito para confirmar cualquier compromiso formal.
Acuario: riesgo de malentendidos profesionales
Para Acuario, noviembre puede traer:
- Propuestas atractivas pero poco transparentes
- Problemas de comunicación en el trabajo
- Firmas que luego requieren correcciones
Los astrólogos recomiendan analizar con alguien de confianza antes de aceptar cualquier acuerdo.
Sagitario: entusiasmo que puede jugar en contra
Con mucha energía de expansión, Sagitario podría precipitarse. Mercurio retrógrado advierte sobre:
- Gastos impulsivos
- Contratos que no convienen
- Asociaciones que luego son difíciles de deshacer
La recomendación: calma, revisión y dejar las decisiones grandes para diciembre.
El consejo de los astrólogos para Mercurio retrógrado 2025
Aunque ninguno de estos signos está condenado a un mal resultado, la astrología recomienda:
✔ Releer todo antes de firmar
✔ No apurarse
✔ Guardar comprobantes
✔ Pedir asesoría si es necesario
✔ Evitar decisiones emocionales
La buena noticia es que este tránsito también permite corregir errores, reestructurar planes y asegurarse de que lo que se decida en el futuro sea sólido y duradero.
