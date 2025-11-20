ESCUCHÁ RN RADIO
Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos que no deberán firmar contratos ni aceptar propuestas importantes

Este retroceso planetario estará activo hasta el 29 de noviembre 2025 y será especialmente intenso por su influencia sobre el eje laboral y económico.

Noviembre 2025 transita un momento astrológico clave: Mercurio retrógrado, un fenómeno que, según la astrología, afecta la comunicación, los acuerdos, la tecnología y las decisiones importantes. Por eso, los especialistas recomiendan prudencia a la hora de firmar contratos, aceptar propuestas laborales, iniciar sociedades o realizar compras de alto valor, especialmente para algunos signos más sensibles a este movimiento.

Este retroceso planetario estará activo hasta el 29 de noviembre y será especialmente intenso por su influencia sobre el eje laboral y económico, lo que vuelve imprescindible leer la letra chica, chequear información y no apurarse a tomar decisiones.

Los signos que deberán actuar con cautela en noviembre 2025

Géminis: Mercurio en tu zona central del año

Como regido directamente por Mercurio, Géminis sentirá el impacto con fuerza. Podrían aparecer:

  • Malentendidos laborales
  • Cambios de condiciones a último momento
  • Desinformación en propuestas profesionales

Los astrólogos recomiendan esperar, revisar y no firmar nada sin repasar varias veces los detalles.

Virgo: ofertas tentadoras, pero inestables

Otro signo gobernado por Mercurio. En noviembre 2025, Virgo puede recibir:

  • Propuestas laborales que parecen demasiado buenas
  • Sociedades dudosas
  • Acuerdos poco claros

La clave será no decidir por presión ni entusiasmo momentáneo. Lo que se firme en este periodo puede cambiar después.

Escorpio: negociaciones turbulentas

Escorpio estará en plena temporada solar, pero Mercurio retrógrado puede generar:

  • Demoras en contratos
  • Cambios inesperados en condiciones
  • Dudas sobre decisiones financieras

El consejo es esperar a que pase el tránsito para confirmar cualquier compromiso formal.

Acuario: riesgo de malentendidos profesionales

Para Acuario, noviembre puede traer:

  • Propuestas atractivas pero poco transparentes
  • Problemas de comunicación en el trabajo
  • Firmas que luego requieren correcciones

Los astrólogos recomiendan analizar con alguien de confianza antes de aceptar cualquier acuerdo.

Sagitario: entusiasmo que puede jugar en contra

Con mucha energía de expansión, Sagitario podría precipitarse. Mercurio retrógrado advierte sobre:

  • Gastos impulsivos
  • Contratos que no convienen
  • Asociaciones que luego son difíciles de deshacer

La recomendación: calma, revisión y dejar las decisiones grandes para diciembre.

El consejo de los astrólogos para Mercurio retrógrado 2025

Aunque ninguno de estos signos está condenado a un mal resultado, la astrología recomienda:

✔ Releer todo antes de firmar
✔ No apurarse
✔ Guardar comprobantes
✔ Pedir asesoría si es necesario
✔ Evitar decisiones emocionales

La buena noticia es que este tránsito también permite corregir errores, reestructurar planes y asegurarse de que lo que se decida en el futuro sea sólido y duradero.


