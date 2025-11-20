Horóscopo Chino: predicciones kármicas jueves 20 de noviembre 2025 bajo el Conejo de Metal

Horóscopo Chino hoy. Dejamos atrás la vehemencia del Tigre para adentrarnos en la sensibilidad del Conejo. El elemento Metal (Xin) sobre el Conejo (Mao) nos habla de la belleza, la precisión y la comunicación armónica. Es la imagen de una joya delicada o un instrumento musical: requiere tacto y finura.

El Conejo de Metal gobierna esta jornada y potencia temas vinculados a la calma, la claridad mental y la necesidad de ordenar la vida emocional. Es un día propicio para conversaciones importantes, decisiones que venían postergadas y actos simbólicos relacionados a la abundancia y la sanación personal.

Las predicciones kármicas de hoy te ayudan a entender qué energía se activa para tu signo y qué aprendizajes se presentan para avanzar hacia un cierre de año más liviano.

Descubrí qué te depara el destino, animal por animal, en este día de diplomacia cósmica.

Horóscopo Chino: las predicciones kármicas para cada signo hoy, jueves 20 de noviembre 2025

Rata (Años: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020).

Es un buen camino el que transitas ahora, solo necesitas poner más de tu parte para que el trabajo sea más agradable de lo que es, necesitas dejar claro eso siempre.

Búfalo (Años: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021).

Si tienes que recomendar a alguien para un trabajo, prefiere a alguien profesional, especialmente alguien experto y de confianza, no lleves a alguien que te dejará mal a ti.

Tigre (Años: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022).

Tu economía se encuentra muy estable y puedes ver que no hay necesidad de hacer grandes gastos el día de hoy para nada de lo que necesitas extra en tu vida.

Conejo (Años: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023).

Estás comenzando a hacer cosas muy buenas para lograr lo que te has propuesto, no te pierdas ahora en tus propios deseos, puedes encontrar algo para ti ahora mismo.

Dragón (Años: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024).

No tengas miedo a pedir a alguien que conoces una recomendación laboral, por lo que si alguien que tú sabes que podría llevarte a un buen lugar y dejarte en un buen lugar te habla, háblale.

Serpiente (Años: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025).

Tienes mucho en este momento que de verdad te puede enseñar a tener todo claro, no dejes de intentar algo bueno en tu camino, así conseguirás lo que te hará feliz.

Caballo (Años: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014).

Cabra (Años: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015).

Las cosas marchan muy bien en el trabajo para ti y sabes que puedes conseguir mucho si comienzas a mirar mucho más lo que tienes que hacer en este momento para disfrutar.

Mono (Años: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016).

No te olvides de las cosas que tienes en este momento, todo lo que necesitas puede hacerte sentido en este momento cuando de verdad tienes claridad en todo.

Gallo (Años: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017).

Tu economía escasea para el signo del Gallo en este día, por eso hay que inventar alguna estrategia para conseguirlo de mejor forma, en este momento necesitas mucho más para ti.

Perro (Años: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018).

Si tienes de verdad algo que te pueda hacer mucho mejor en tu trabajo, entonces comienza a usarlo a tu favor, solo así vas a poder tener la seguridad de lo bueno que vienes haciendo en este minuto.

Cerdo (Años: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019).