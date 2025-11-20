Mercurio retrógrado: el ritual con vinagre para atraer abundancia antes de fin de año

¿Escuchaste alguna vez hablar de Mercurio retrógrado? Este fenómeno astronómico —frecuentemente asociado a la astrología— suele mencionarse como un período que “afecta” la vida de las personas. Sin embargo, la ciencia astronómica ya aclaró que ese supuesto impacto es un mito. Aun así, muchos seguidores de la astrología realizan rituales de limpieza y abundancia durante esta etapa para atraer cambios positivos. En este caso, te contamos cómo usar vinagre para activar la prosperidad en lo que queda de noviembre.

Desde la astronomía, Mercurio retrógrado no es más que una ilusión óptica: el planeta parece moverse hacia atrás en el cielo debido a la diferencia de velocidades orbitales entre Mercurio y la Tierra.

La astrología, en cambio, interpreta este período como una fase que puede generar energías densas o desajustes en temas vinculados con la comunicación, los vínculos y, para muchos, también el dinero y la organización personal.

Es por este motivo que, ante la llegada de Mercurio retrógrado, muchas personas recurren a rituales energéticos para neutralizar influencias negativas y atraer buena fortuna. Este ciclo estará vigente hasta el 25 de noviembre, y uno de los elementos más utilizados es el vinagre, considerado un poderoso limpiador energético. Usarlo correctamente puede ayudarte a atraer abundancia y renovar la energía para el cierre del año.

Cómo utilizar el vinagre para hacerle frente a Mercurio Retrógrado

Mezclar en un recipiente suficiente agua con un chorro de vinagre y una pizca de sal Integrar estos ingredientes hasta que se integren bien, y el vinagre ayudará a disolver la energía negativa; mientras que la sal traerá purificación y protección al entorno Sumergir tus manos durante unos minutos, respirar profundamente y tomar un momento de calma e introspecciones Visualizar las tensiones, los bloqueos y las emociones pesadas disolviéndose en agua; y esto simboliza el dejar ir toda la energía negativa acumulada Enjuagar tus manos con agua limpia y secarlas con suavidad Tirar el recipiente con agua, vinagre y sal en la tierra, dejando ir todos los problemas

Con información de Terra