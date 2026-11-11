Mercurio retrógrado hasta el 13 de noviembre: cómo afecta al amor y qué parejas podrían atravesar cambios

Mercurio retrógrado está llegando a su fin y sus últimos días podrían ser especialmente significativos para las relaciones amorosas. Según las interpretaciones astrológicas, este período invita a revisar sentimientos, recuperar conversaciones pendientes y reflexionar sobre vínculos que todavía generan dudas. Para algunos signos, incluso podría representar la posibilidad de reencontrarse con una persona del pasado.

El fenómeno comenzó el 24 de octubre y finalizará el viernes 13 de noviembre de 2026, cuando Mercurio retome su movimiento directo aparente. Durante estas semanas, el planeta transitó su retrogradación en Escorpio, un signo asociado en astrología con las emociones intensas, los secretos y la transformación personal.

Mercurio retrógrado y el amor: por qué podrían reaparecer personas del pasado

En astrología, Mercurio representa la comunicación, los pensamientos y la manera en que las personas expresan sus emociones. Cuando se encuentra retrógrado, se interpreta simbólicamente como una etapa en la que pueden surgir malentendidos, mensajes inesperados y asuntos que parecían resueltos.

En el terreno sentimental, esta combinación suele asociarse con el regreso de exparejas, conversaciones inconclusas y la necesidad de revisar decisiones amorosas.

Sin embargo, que alguien del pasado vuelva a comunicarse no significa necesariamente que exista una segunda oportunidad.

La recomendación es aprovechar este período para distinguir entre la nostalgia, los sentimientos actuales y las verdaderas posibilidades de reconstruir una relación.

Los signos que podrían sentir más los efectos de Mercurio retrógrado en el amor

Escorpio: conversaciones intensas y sentimientos que salen a la luz

Escorpio es uno de los protagonistas de esta retrogradación, ya que Mercurio atraviesa su signo.

Durante los últimos días del tránsito, podría sentir la necesidad de expresar emociones que mantuvo guardadas durante mucho tiempo.

Una conversación pendiente con una expareja o una persona importante podría convertirse en una oportunidad para aclarar situaciones.

Consejo: hablar con sinceridad, pero evitar que los celos o los reproches dominen el diálogo.

Tauro: decisiones importantes dentro de la pareja

Para Tauro, este período invita a revisar acuerdos, expectativas y necesidades afectivas.

Las parejas que atraviesan dificultades podrían encontrar una oportunidad para conversar sobre aquello que no está funcionando.

Quienes están solteros podrían reconsiderar una historia del pasado, aunque será importante evaluar si las circunstancias realmente cambiaron.

Consejo: no sostener una relación únicamente por costumbre o miedo a los cambios.

Cáncer: una historia del pasado podría despertar emociones

Cáncer podría experimentar una etapa de mayor sensibilidad sentimental durante los últimos días de Mercurio retrógrado.

Los recuerdos de una relación anterior podrían adquirir protagonismo y despertar preguntas que todavía no tienen respuesta.

También podría surgir el deseo de recuperar una conversación o expresar sentimientos que quedaron pendientes.

Consejo: escuchar las emociones sin confundir los buenos recuerdos con una garantía de futuro.

Leo: la necesidad de sentirse valorado en el amor

Para Leo, la retrogradación podría poner el foco en las expectativas dentro de la pareja.

Este signo podría preguntarse si está recibiendo la atención, el reconocimiento y el afecto que necesita.

En algunos casos, las diferencias podrían resolverse mediante una conversación sincera.

Consejo: expresar las necesidades sin convertir cada desacuerdo en una discusión.

Acuario: replanteos sobre el futuro de una relación

Acuario podría sentir la necesidad de revisar sus prioridades sentimentales.

Las interpretaciones astrológicas sugieren un momento apropiado para reflexionar sobre los proyectos compartidos, la independencia personal y el compromiso.

Una persona del pasado podría volver a ocupar sus pensamientos, aunque eso no implica necesariamente un reencuentro.

Consejo: tomar decisiones desde el presente y no solamente desde la nostalgia.

Cómo afecta Mercurio retrógrado al resto de los signos del zodiaco

Aunque Escorpio, Tauro, Cáncer, Leo y Acuario aparecen entre los signos destacados en esta interpretación, el resto del zodiaco también puede aprovechar los últimos días del tránsito para reflexionar sobre sus vínculos.

Aries: evitar respuestas impulsivas y escuchar antes de discutir.

evitar respuestas impulsivas y escuchar antes de discutir. Géminis: aclarar mensajes confusos y expresar lo que realmente siente.

aclarar mensajes confusos y expresar lo que realmente siente. Virgo: dejar de analizar cada detalle y dar espacio a las emociones.

dejar de analizar cada detalle y dar espacio a las emociones. Libra: revisar si existe equilibrio entre lo que entrega y lo que recibe.

revisar si existe equilibrio entre lo que entrega y lo que recibe. Sagitario: reflexionar sobre una historia sentimental que todavía genera preguntas.

reflexionar sobre una historia sentimental que todavía genera preguntas. Capricornio: encontrar tiempo para hablar de sentimientos y no solamente de responsabilidades.

encontrar tiempo para hablar de sentimientos y no solamente de responsabilidades. Piscis: distinguir entre las expectativas románticas y la realidad de una relación.

Qué conviene hacer antes de que termine Mercurio retrógrado el 13 de noviembre

Según la tradición astrológica, los últimos días de este tránsito pueden aprovecharse para resolver malentendidos y revisar asuntos sentimentales pendientes.

Entre las recomendaciones más habituales aparecen:

Conversar con sinceridad: expresar sentimientos sin acumular reproches.

expresar sentimientos sin acumular reproches. Evitar decisiones impulsivas: especialmente cuando existen emociones intensas.

especialmente cuando existen emociones intensas. Revisar expectativas: reconocer qué se espera realmente de una pareja.

reconocer qué se espera realmente de una pareja. No idealizar a las exparejas: recordar también los motivos por los que terminó una relación.

recordar también los motivos por los que terminó una relación. Cerrar etapas: comprender que no todos los reencuentros deben convertirse en reconciliaciones.

Qué pasará después del 13 de noviembre, cuando termine Mercurio retrógrado

El viernes 13 de noviembre, Mercurio retomará su movimiento directo aparente, aunque en astrología se considera que sus temas de revisión pueden continuar durante el período conocido como sombra posterior, que se extiende hasta fines de mes.

Para quienes siguen estas interpretaciones, el cambio representa simbólicamente una etapa de mayor claridad para comunicar decisiones y avanzar en asuntos pendientes.

Además, Venus, el planeta asociado astrológicamente con el amor y los vínculos, también atraviesa una retrogradación que termina alrededor del 13 y 14 de noviembre, lo que refuerza la lectura simbólica de revisión sentimental.

De todos modos, es importante recordar que no existe evidencia científica de que Mercurio retrógrado provoque rupturas, reconciliaciones o problemas de comunicación. El movimiento retrógrado es un efecto de perspectiva observado desde la Tierra.

Más allá de las creencias, estos últimos días pueden convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre los vínculos, hablar de lo que quedó pendiente y decidir qué relaciones vale la pena fortalecer antes de terminar el año.