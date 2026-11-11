Semana de paro universitario por la Ley de Financiamiento: qué pasa en Neuquén y Río Negro del 12 al 18 de noviembre

Las universidades públicas de todo el país se preparan para afrontar una nueva semana de protestas ante la falta de respuestas salariales y presupuestarias del Gobierno nacional. Tras sucesivas jornadas de protesta y reclamos, las federaciones sindicales ratificaron la continuidad del plan de lucha en defensa de la educación superior.

La medida busca visibilizar una situación financiera que, según advierten los referentes gremiales, pone en riesgo el funcionamiento cotidiano de las instituciones públicas. Desde las entidades gremiales sostienen que el deterioro del poder adquisitivo de profesores y auxiliares llegó a un límite insostenible frente a los procesos inflacionarios.

El eje central de la convocatoria surge por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una herramienta normativa que el sector considera indispensable para garantizar la subsistencia presupuestaria. Los sindicatos denuncian un severo retraso en los haberes y exigen el pago inmediato de la deuda salarial acumulada.

En este escenario de confrontación, la Conadu Histórica confirmó formalmente un paro docente por el lapso de una semana, el cual se desarrollará desde el jueves 12 hasta el miércoles 18 de noviembre inclusive. La determinación fue adoptada por amplia mayoría en el marco de un Congreso Extraordinario de la federación, que contó con la participación de ochenta y un congresales representantes de asociaciones de base de distintos puntos del territorio argentino.

La UNCo se suma al paro: advierten que el conflicto podría afectar las mesas de diciembre

A nivel regional, la Asociación de Docentes de la Universidad del Comahue (Adunc) ratificó su adhesión total al plan de lucha nacional. De esta forma, el gremio que nuclea a los profesores e investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) se sumará activamente a la huelga de cinco días hábiles comprendidos dentro de ese periodo.

Los sindicatos no docentes en la región también anunciaron medidas de fuerza complementarias y ceses de actividades para acompañar los reclamos presupuestarios, consolidando un frente sindical unificado en rechazo a las políticas económicas aplicadas al sistema educativo.

El anuncio oficial de Adunc (Foto: captura)

Otro de los flancos de conflicto abierto por las federaciones es el rechazo al proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Los gremios calificaron la iniciativa como insuficiente y reclamaron que los fondos asignados contemplen de manera estricta los requerimientos establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario. Como respuesta complementaria, los congresales resolvieron convocar a un nuevo paro nacional de 24 horas para el día exacto en que la iniciativa comience a debatirse en el recinto del Congreso de la Nación.

Las organizaciones sindicales advirtieron que la disputa salarial podría escalar aún más durante el cierre del año académico. En ese sentido, las bases pusieron en consulta nacional la posibilidad de afectar las mesas de exámenes previstas para diciembre, al tiempo que comenzaron a debatir posibles medidas de fuerza e interrupciones de actividades de cara al inicio del ciclo lectivo 2027 si el Gobierno persiste en su postura de incumplimiento.

Semana de paro universitario por la Ley de Financiamiento: qué pasa en Neuquén

La medida de fuerza convocada por Conadu Histórica y Adunc repercutirá de manera directa en todas sus unidades académicas asentadas en territorio neuquino. La protesta se desarrollará durante siete días corridos, lo que paralizará el dictado de clases y las tareas administrativas habituales en el campus central de Neuquén capital y en los distintos centros regionales de la provincia.

Desde las seccionales gremiales explicaron que la convocatoria nacional no implica de manera automática una clausura total y uniforme de las dependencias, por lo que recomendaron a la comunidad estudiantil mantenerse en contacto directo con las comunicaciones oficiales de cada facultad.

La situación particular de cada cátedra y el acatamiento de la planta docente determinarán el grado de afectación en las aulas, aunque se espera un alto nivel de adhesión debido al profundo malestar que generan los recortes presupuestarios y el atraso en los haberes.

A este escenario se le suman las medidas de fuerza impulsadas por los trabajadores no docentes nucleados en la Asociación del Personal de la Universidad Nacional del Comahue (APUNC), quienes también confirmaron protestas y cese de tareas en sintonía con el malestar generalizado.

Semana de paro universitario por la Ley de Financiamiento: qué pasa en Neuquén

En la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), los días de reclamo varían entre sí. La Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río Negro (Atunrn) anunció el paro docente y nodocente por los días jueves 12 y lunes 16 de noviembre.

(Foto: captura de pantalla)

Los docentes nucleados en Adunc en las sedes del Alto Valle y Valle Medio plegarán sus fuerzas a la huelga nacional, interrumpiendo el normal desarrollo de las clases teóricas y prácticas, así como las actividades de extensión e investigación previstas para la semana.

A la par de la huelga docente, los gremios de la región recordaron que el plan de acción contempla diversas actividades de visibilización en la vía pública, tales como clases públicas, volanteadas y movilizaciones locales organizadas en conjunto con los claustros estudiantiles.