Preinscripciones para las escuelas primarias de Neuquén: cómo anotarse para el ciclo 2027

El período de inscripciones comenzó este lunes 9 de noviembre y se extenderá hasta el 13 inclusive. Foto: archivo Cecilia Maletti.

Comenzó en Neuquén el período de preinscripción para el nivel primario 2027. Las familias interesadas en conseguir una vacante para sus hijos tendrán tiempo de realizar el trámite hasta el viernes 13 de noviembre inclusive.

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) informaron que la inscripción está destinada exclusivamente a los estudiantes que ingresarán por primera vez a una institución educativa o que soliciten una vacante en un establecimiento diferente.

Inscripciones a escuelas primarias: dónde se hace el trámite

Las inscripciones se deberán realizar de manera virtual a través de la página web oficial de la Provincia. En el mismo sitio donde se realiza el trámite se encuentra el listado de la documentación necesaria en cada caso, guías de orientación y vías de contacto. El formulario permanece habilitado desde el primero hasta el último día de registro inclusive.

Desde el CPE explicaron que para ingresar las y los estudiantes deberán tener cumplida la edad requerida para primer grado, 6 años, al 30 de junio de 2027.

También advirtieron que no deberán realizar ningún trámite quienes hayan asistido durante 2026 a Sala de 5 años en un jardín anexo y continúen Primer grado en la misma institución. Sin embargo, sí deberán hacerlo en caso de solicitar una vacante en otro establecimiento.

Además, detallaron cómo será la asignación de cupos de acuerdo a la normativa vigente: en primer lugar se asignarán cupos a niñas y niños que viven en el radio escolar con discapacidad certificada por organismo público.

Luego, se contemplan los casos de cambio de residencia derivados de violencia familiar. En tercer lugar, se reciben las postulaciones por radio escolar; en cuarto, hermanos de estudiantes de la institución.

Y en quinto lugar se otorgan los cupos por radio laboral de madres y padres, que comprende a las niñas y los niños que residen fuera del radio escolar.

Los equipos de administración de las instituciones podrán requerir durante el proceso de inscripción documentación adicional según las diferentes prioridades.

Por otra parte, las autoridades resaltaron que, por el límite de vacantes por escuela, las familias deben seleccionar más de un establecimiento al momento de completar los formularios.

Si no se obtiene lugar en ninguna de las escuelas elegidas, el equipo de Supervisión de la zona trabajará junto con los establecimientos para asignar un banco en otra institución.