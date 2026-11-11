Servicio a la comunidad: CALF comunicó un corte de luz para este jueves 12 de noviembre en Neuquén
Las interrupción responde a tareas de montaje de nuevas estructuras. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este jueves 12 de noviembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz en Neuquén: zona y horarios afectados este 12 de noviembre
CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona Afectada
|Motivo del Trabajo
|07:30 a 12:30
|Los Hornos, Almafuerte, Cuenca XVI, Esfuerzo, Valentina Norte Rural
|Montaje de nuevas estructuras para la adecuación de la red troncal de media tensión, mejorando la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico
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