Servicio a la comunidad: CALF comunicó un corte de luz para este jueves 12 de noviembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este jueves 12 de noviembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz en Neuquén: zona y horarios afectados este 12 de noviembre

CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma: