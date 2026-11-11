Se enciende la carrera electoral en Centenario: Ernesto Novoa anunció su candidatura a intendente

La carrera electoral en Centenario comenzó a tomar impulso. Ernesto Novoa, diputado provincial y jefe del bloque de Comunidad en la Legislatura, anunció su postulación a intendente de la ciudad, una de las tres más pobladas de Neuquén.

Entrevistado por Radio Río Negro, el legislador dijo que su candidatura surgió de un «acuerdo que hemos logrado con el gobernador Rolando Figueroa» para participar de las elecciones municipales y «sacar a Centenario del abandono en el que está».

Novoa se mostró crítico del actual intendente, Esteban Cimolai, quien todavía no decidió si irá por la reelección. El mandatario transita su segundo periodo al frente de la localidad luego de un primer paso por el Ejecutivo entre 2015 y 2019. Su triunfo en las elecciones de 2023 se dio por un espacio comunal, y el año pasado decidió dar el salto a Comunidad, el partido que conduce la senadora Julieta Corroza.

«Hay que salir de una situación de abandono»

«Lo digo con mucho respeto, pero hay que salir de una situación de abandono. Tenemos que fijar las prioridades de Centenario y salir de este letargo en el que está», afirmó el dirigente.

Al repasar sus pergaminos como aspirante a intendente, destacó el acompañamiento de un equipo técnico formado y la cercanía con los vecinos «después de tres años recorriendo cada uno de los barrios».

Afirmó que se trata de una propuesta «con experiencia en la administración de fondos de envergadura», citando a modo de ejemplo la mutual policial y la cooperativa telefónica de Centenario.

Consultado por las principales urgencias de la ciudad, mencionó la importancia de mejorar los servicios y trabajar sobre la seguridad, tema sobre el que agregó que «el intendente no puede mirar para otro lado«.

«Los delincuentes la van a pasar mal conmigo si llego a ser intendente», afirmó Novoa, que fue policía y actualmente se desempeña como uno de los principales armadores políticos del Gobierno provincial en la cámara de diputados.

El legislador buscó diferenciarse de la actual administración y señaló que «no tiene nada que ver» con su visión respecto al funcionamiento del municipio. «No comparto como se está manejando la ciudad hoy», agregó.

Cuál será el partido por el que competirá Novoa en Centenario

Si bien remarcó que su postulación está confirmada, señaló que todavía se debe definir el partido por el que lo hará. En primera instancia, según explicó, su postulación se llevaría adelante por el espacio Avanzar, que tiene como principal referente al ministro de Trabajo, Lucas Castelli.

«La gente ya no vota sellos, vota perfiles y candidatos que después cumplen con sus promesas», enfatizó.

Foto: Oscar «Cacho» Livera.

El lanzamiento de Novoa se suma al de Jorge Alberti, que competirá por Primero Neuquén, el partido de Mariano Gaido, y al de Fernando Pieroni, quien anunció su postulación por el peronismo. Alberti ya participó electoralmente con Comunidad en 2023, cuando perdió por un acotado margen la disputa por la intendencia frente a Cimolai.

De darse la candidatura del actual jefe comunal, el oficialismo provincial podría contar con tres opciones afines, entre las que presenten Primero Neuquén, Avanzar y Comunidad.