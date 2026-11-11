El discurso de Luquitas Rodríguez que emocionó al papa León XIV en Palermo: «El arte nos hace más divinos»

El streamer y humorista Luquitas Rodríguez protagonizó uno de los momentos destacados de la vigilia juvenil que recibió al papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Durante su intervención, vinculó el arte con la espiritualidad y la identidad cultural argentina con un sentido discurso.

Ante cientos de miles de jóvenes, el conductor de Paren la mano, programa que se emite por Vorterix, ofreció unas emotivas palabras en el que recurrió a la literatura nacional para hablar sobre el vínculo entre las expresiones artísticas y lo sagrado.

Luquitas Rodríguez citó al Martín Fierro y a Borges durante la vigilia juvenil

Rodríguez mencionó el poema Martín Fierro, de José Hernández, al que definió como un relato fundacional protagonizado por un hombre de la periferia, la guitarra y las lealtades. También hizo referencia a la obra de Jorge Luis Borges y a Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal.

En su presentación, sostuvo que el arte permite conectar con una dimensión espiritual y descubrir aspectos profundos de la propia identidad. «El arte nos hace mejores, nos hace más humanos, nos hace más divinos», expresó frente a los jóvenes y al Sumo Pontífice.

Foto: Clarín Fotografía.

Uno de los pasajes centrales llegó cuando recuperó unos versos de José Hernández para explicar su mirada sobre la espiritualidad. «Sobre el final de su poema, José Hernández nos decía que el fuego pa calentar debe ir siempre por debajo. El fuego está debajo. Lo sagrado está en lo profundo de lo humano», expresó.

Luego, el humorista agradeció la presencia de León XIV y presentó a los artistas jóvenes que participaron de la vigilia. Los definió como personas que eligieron dedicar su vida a transformar lo humano a través de la belleza.

El mensaje de Luquitas Rodríguez tras su discurso ante el papa León XIV

Horas después del encuentro, Rodríguez compartió su emoción en Instagram, donde publicó el discurso completo y agradeció los mensajes que recibió tras su participación.

«Ha sido una noche histórica para mí y para nuestro pueblo. Gracias a todos por los mensajes y por el cariño. Los quiero», escribió el conductor en sus redes sociales.

La vigilia también contó con presentaciones musicales de Nahuel Pennisi, quien interpretó «Yo vengo a ofrecer mi corazón»; Valentino Merlo, con «Tierra Zanta», y Maggie Cullen, que cantó «Oración del remanso».

La programación artística precedió al mensaje pastoral de León XIV en el escenario central del Monumento a los Españoles, donde se desarrolló el encuentro con jóvenes de distintos puntos del país.