Cauchari-Olaroz duplica su escala: comenzó la segunda fase de su proyecto de expansión

La empresa minera Exar puso en marcha la segunda etapa de ampliación del proyecto de litio Cauchari-Olaroz, en Jujuy. Los trabajos iniciales contemplan la construcción de infraestructura y la ampliación de las piletas de evaporación, con la incorporación de alrededor de 140 trabajadores y la participación de proveedores locales.

La firma está conformada por la compañía china Ganfeng Lithium, la canadiense Lithium Argentina y la empresa estatal provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse).

El acto inaugural de las obras fue encabezado por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien destacó el impacto de la inversión sobre el empleo y la actividad económica de la región. La iniciativa forma parte de un plan que busca duplicar la capacidad productiva de la operación, desde las actuales 40.000 toneladas anuales hasta unas 85.000 toneladas de carbonato de litio equivalente.

El presidente de Exar, Simón Pérez Alsina, explicó que la ampliación de las piletas permitirá incrementar la disponibilidad de salmuera para abastecer la futura expansión de la planta. Según estimó, durante esta etapa se incorporarán cerca de 140 trabajadores, junto con empresas jujeñas y proveedores de las comunidades cercanas.

El acto inaugural de las obras fue encabezado por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Foto: gentileza.

Del acto participaron el ministro de Minería, José Gómez; el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; y el ministro de Turismo y Cultura, Federico Posadas.

También estuvieron presentes representantes de las comunidades indígenas de Susques, autoridades de Uocra y Aoma, proveedores y trabajadores de la compañía. Por parte del sector empresario participaron el presidente de Casemi, Javier Grenni; el representante de la Cámara Minera de Jujuy, Arturo Pfister; y el gerente general de Exar, Xingguo Yu.

Cauchari-Olaroz cuenta con la aprobación del RIGI desde marzo

El proyecto de ampliación fue aprobado en mayo de 2026 para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El plan contempla sumar 45.000 toneladas anuales de capacidad mediante una nueva línea de producción, que incluye un módulo inicial, una planta comercial, nuevos pozos de extracción de salmuera, piletas de evaporación e infraestructura adicional.

La iniciativa también prevé incorporar tecnología de extracción directa de litio (DLE), con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso y reducir el consumo de agua y energía. La inversión de esta expansión asciende a US$ 1.166 millones.

Pérez Alsina afirmó que el régimen aporta una previsibilidad que impulsa la realización de inversiones de largo plazo y reconoció el acompañamiento del Gobierno provincial. «Sin un RIGI que nos dé estabilidad a largo plazo y sin el apoyo del Gobierno provincial, tampoco podríamos hacerlo», afirmó.

El plan contempla sumar 45.000 toneladas anuales de capacidad. Foto: gentileza.

De acuerdo con el presidente de Jemse, Exequiel Lello Ivacevich, los trabajos fueron adjudicados a una unión de empresas jujeñas, con el objetivo de fortalecer el entramado productivo local y desarrollar proveedores especializados.

El funcionario también destacó la articulación con universidades para formar recursos humanos destinados a la actividad minera. Además, señaló que la planta de Cauchari-Olaroz se abastece con energía proveniente del complejo solar Cauchari.

La secretaria de Pueblos Indígenas de Jujuy, Yolanda Cruz, indicó que siete comunidades del pueblo Atacama mantienen una mesa de trabajo mensual con la compañía. Allí se abordan cuestiones vinculadas con la bolsa de empleo, la participación de proveedores locales, los programas de desarrollo y las inquietudes ambientales.

Cauchari-Olaroz es un activo clave dentro del Triángulo del Litio, situado en el noroeste del país y que también abarca parte del territorio de Chile y Bolivia. En 2025 registró un récord de producción con más de 34 mil toneladas de carbonato de litio producidas.