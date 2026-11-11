Viedma se convierte en punto de encuentro internacional para debatir el futuro de las humanidades digitales

Viedma es sede desde este miércoles del Congreso Internacional de Humanidades Digitales AAHD 2026, un encuentro académico que reúne a investigadores, docentes y especialistas para debatir sobre los cruces entre las nuevas tecnologías y las distintas disciplinas de las ciencias humanas.

La actividad se desarrolla del 11 al 13 de noviembre y tiene como sede principal a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), en su Sede Atlántica. El programa contempla talleres, ponencias, paneles y espacios de intercambio sobre las herramientas digitales aplicadas a la investigación, la producción de conocimiento y la preservación del patrimonio.

Inteligencia artificial, historia y tecnología

La primera jornada comenzó con las acreditaciones y una serie de talleres simultáneos, con propuestas vinculadas al trabajo con corpus, la edición científica digital, la codificación de textos y el procesamiento automático del lenguaje.

Entre las actividades de la mañana se incluyeron capacitaciones sobre la construcción de tableros interactivos a partir de fuentes históricas y métodos no supervisados para la exploración de corpus mediante minería de textos.

Por la tarde, la agenda incorpora nuevas propuestas, entre ellas el uso de herramientas computacionales para el análisis histórico, la elaboración de mapas narrativos interactivos y el diagnóstico y reparación de textos producidos con inteligencia artificial.

Uno de los espacios destacados de la jornada es el panel «Puentes hacia la justicia hídrica: memoria ambiental y tecnologías participativas», que se realiza en la Biblioteca Mitre. La actividad cuenta con la moderación de Juan Pablo Bohoslavsky, investigador del CONICET y la UNRN, y la participación de especialistas vinculados al agua, el ambiente, la investigación y el patrimonio regional.

También se desarrolla el Semillero de ideas para proyectos de Humanidades Digitales, un espacio destinado al intercambio y la generación de iniciativas en este campo.

La programación continuará el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, con nuevas instancias de exposición y debate. El congreso propone poner en discusión cómo las tecnologías digitales transforman las formas de investigar, comunicar, organizar información y construir conocimiento en las humanidades.