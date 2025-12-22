Guía de regalos de Navidad: qué elegir según el Horóscopo Chino y la energía

Faltan apenas horas para la Nochebuena y, según el Horóscopo Chino, la energía que domina este cierre de ciclo nos impulsa a la acción pragmática y generosa.

En un año bajo la tutela de la Serpiente de Madera, de acuerdo a las creencias del Horóscopo Chino, los regalos no son solo objetos; son símbolos de protección y crecimiento. Según la mirada de la astróloga Ludovica Squirru, entender la afinidad de cada animal del zodíaco es el secreto para no fallar.

Horóscopo Chino. Los signos de Agua y Madera: regalos de Navidad para el alma y el hogar

Para los nacidos bajo los signos de la Rata, el Tigre y el Chancho, la búsqueda debe orientarse hacia el bienestar personal y la introspección.

Rata : como es un período ideal para el «servicio social» y el cuidado, un set de velas aromáticas o un voucher para un spa será un acierto total. Necesitan relajar la mente tras un año intenso.

: como es un período ideal para el «servicio social» y el cuidado, un set de velas aromáticas o un voucher para un spa será un acierto total. Necesitan relajar la mente tras un año intenso. Tigre : buscá algo que potencie su lado creativo o su pasión por los viajes. Una bitácora de cuero o un libro de crónicas de viaje conectará con su espíritu libre.

: buscá algo que potencie su lado creativo o su pasión por los viajes. Una bitácora de cuero o un libro de crónicas de viaje conectará con su espíritu libre. Chancho: la energía de hoy es de pura armonía para ellos. Un objeto de diseño para el hogar (una planta de interior o un cuadro) que aporte paz a su entorno será muy valorado.

Horóscopo Chino. Signos de Tierra y Metal: Navidad con practicidad y sofisticación

El Búfalo, el Dragón, el Mono, el Gallo y el Perro buscan regalos que tengan una utilidad clara o que refuercen su estatus y seguridad.

Búfalo y Dragón : están en un triángulo de afinidad positiva. Optá por tecnología o herramientas de organización (una agenda premium o gadgets para el trabajo). Algo que les ayude a concretar sus grandes planes.

: están en un triángulo de afinidad positiva. Optá por tecnología o herramientas de organización (una agenda premium o gadgets para el trabajo). Algo que les ayude a concretar sus grandes planes. Mono y Gallo : estos signos disfrutan del reconocimiento. Una prenda de ropa de marca o un perfume importado alimentará su autoestima y alegría en el brindis.

: estos signos disfrutan del reconocimiento. Una prenda de ropa de marca o un perfume importado alimentará su autoestima y alegría en el brindis. Perro: su lealtad merece un regalo que simbolice la unión familiar. Un álbum de fotos impreso o una joya con significado será el tesoro de su Navidad.

Horóscopo Chino. Signos de Fuego: pasión y movimiento para Navidad

Para la Serpiente, el Caballo y la Cabra, el regalo debe ser una experiencia o algo que encienda su entusiasmo.