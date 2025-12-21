Horóscopo Chino: signos amigos para el brindis de Nochebuena, según Ludovica Squirru
La astróloga Ludovica Squirru anticipa cómo las afinidades del Horóscopo Chino influirán en las reuniones familiares y de amigos. Descubrí con quiénes tendrás la mejor sintonía para levantar la copa este 24 de diciembre 2025.
A pocos días de la Nochebuena, el clima de celebración de Navidad ya se siente en el aire. Sin embargo, en un año regido por la Serpiente de Madera, la armonía del brindis no depende solo del menú, sino de la combinación de energías en la mesa. Ludovica Squirru, la máxima referente del Horóscopo Chino, nos brinda las claves para entender quiénes son los aliados naturales para celebrar este fin de año con alegría y sin tensiones.
Horóscopo Chino: el mapa de afinidades, según Ludovica Squirru, para celebrar Navidad
Antes de llegar al brindis, la energía según el Horóscopo Chino ya nos da una pista de cómo se moverán los vínculos. Según el reporte de Ludovica Squirru, este momento es ideal para fortalecer lazos y hacer servicio social, lo que predispone el espíritu para la solidaridad navideña.
Los signos que gozan de mayor concordancia y que llegarán al brindis de Nochebuena con la mejor predisposición son:
- Rata, Búfalo y Dragón: forman un triángulo de afinidad que garantiza charlas profundas y risas aseguradas.
- Cabra, Mono y Gallo: este grupo aportará la creatividad y el brindis más animado de la noche.
- Chancho: su energía de hoy es de pura armonía, ideal para mediar en cualquier conflicto familiar.
El desafío del Caballo según el Horóscopo Chino: ¿cómo evitar roces en la mesa de Nochebuena?
No todo es color de rosa en el zodíaco oriental. Ludovica Squirru advierte que hoy el Caballo se encuentra en una posición de choque. Esta tensión podría trasladarse a los preparativos del brindis si no se maneja con cautela.
Para quienes nacieron bajo este signo, el consejo es evitar discusiones innecesarias y, tal como sugiere la experta, optar por un momento de relax en un spa o balneario antes de encarar las corridas de las fiestas. La clave para el Caballo este 24 será la paciencia y evitar tareas pesadas como las mudanzas o cambios drásticos de planes a último momento.
Horóscopo Chino: rituales para un brindis de Navidad exitoso bajo la Serpiente de Madera
Para que el brindis de Navidad sea realmente transformador, la astróloga recomienda aprovechar la energía de la Madera Yang, que invita al crecimiento y la expansión.
- Brindis con intención: al levantar la copa, no solo pidas deseos personales; Ludovica sugiere enfocarse en el bienestar colectivo, aprovechando que es un día «bueno para hacer servicio social».
- Evitá lo rígido: la flexibilidad de la madera debe estar presente. Si algo no sale según lo planeado, no te estreses.
- El regalo de la compañía: recordá que hoy las afinidades están muy marcadas. Buscá sentarte cerca de esos signos «amigos» para que la energía fluya sin interrupciones.
