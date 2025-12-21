Horóscopo Chino: signos amigos para el brindis de Nochebuena, según Ludovica Squirru

A pocos días de la Nochebuena, el clima de celebración de Navidad ya se siente en el aire. Sin embargo, en un año regido por la Serpiente de Madera, la armonía del brindis no depende solo del menú, sino de la combinación de energías en la mesa. Ludovica Squirru, la máxima referente del Horóscopo Chino, nos brinda las claves para entender quiénes son los aliados naturales para celebrar este fin de año con alegría y sin tensiones.

Horóscopo Chino: el mapa de afinidades, según Ludovica Squirru, para celebrar Navidad

Antes de llegar al brindis, la energía según el Horóscopo Chino ya nos da una pista de cómo se moverán los vínculos. Según el reporte de Ludovica Squirru, este momento es ideal para fortalecer lazos y hacer servicio social, lo que predispone el espíritu para la solidaridad navideña.

Los signos que gozan de mayor concordancia y que llegarán al brindis de Nochebuena con la mejor predisposición son:

Rata, Búfalo y Dragón : forman un triángulo de afinidad que garantiza charlas profundas y risas aseguradas.

Cabra, Mono y Gallo : este grupo aportará la creatividad y el brindis más animado de la noche.

: este grupo aportará la creatividad y el brindis más animado de la noche. Chancho: su energía de hoy es de pura armonía, ideal para mediar en cualquier conflicto familiar.

El desafío del Caballo según el Horóscopo Chino: ¿cómo evitar roces en la mesa de Nochebuena?

No todo es color de rosa en el zodíaco oriental. Ludovica Squirru advierte que hoy el Caballo se encuentra en una posición de choque. Esta tensión podría trasladarse a los preparativos del brindis si no se maneja con cautela.

Para quienes nacieron bajo este signo, el consejo es evitar discusiones innecesarias y, tal como sugiere la experta, optar por un momento de relax en un spa o balneario antes de encarar las corridas de las fiestas. La clave para el Caballo este 24 será la paciencia y evitar tareas pesadas como las mudanzas o cambios drásticos de planes a último momento.

Horóscopo Chino: rituales para un brindis de Navidad exitoso bajo la Serpiente de Madera

Para que el brindis de Navidad sea realmente transformador, la astróloga recomienda aprovechar la energía de la Madera Yang, que invita al crecimiento y la expansión.