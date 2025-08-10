Por qué tener dinero desparramado sobre un espacio ajeno es de las peores prácticas, según el Feng Shui 

Cuidar cada peso parece una cuestión puramente práctica. Sin embargo, para el Feng Shui —la filosofía china que busca armonizar los espacios—, la forma en que tratamos el dinero dentro de nuestro hogar o lugar de trabajo también influye en la prosperidad y la estabilidad económica.

Según el Feng Shui, no es recomendable tener dinero desparramado o mal guardado en un lugar que no es propio —como una casa o local alquilado— porque esto afecta directamente la energía de prosperidad y estabilidad económica.

Los motivos principales que señala el Feng Shui:

El dinero debe estar enraizado

En Feng Shui, el dinero se asocia con el elemento Tierra y con la idea de estabilidad. Si está disperso o sin un lugar fijo en un espacio que no te pertenece, simbólicamente representa riqueza sin base sólida, algo que puede irse tan rápido como llegó.

La energía de la propiedad influye

En un lugar alquilado, la energía del espacio no está totalmente alineada contigo, porque legal y energéticamente pertenece a otra persona. Tener dinero expuesto o en desorden en ese contexto puede significar que la abundancia “trabaja” para el dueño del lugar, no para vos.

El desorden dispersa el chi de la prosperidad

En Feng Shui, lo que está desordenado o disperso pierde fuerza energética. Un dinero tirado sobre mesas, cajones abiertos o bolsos transmite la idea de que no hay control ni dirección sobre la riqueza.

El mensaje simbólico

El universo, según el Feng Shui, “lee” las señales que damos. Tener dinero desparramado en un lugar ajeno puede simbolizar desapego o falta de cuidado por lo que se posee, lo que reduce las oportunidades de generar ingresos estables.

Recomendación Feng Shui:

Si vivís o trabajás en un espacio alquilado, guardá el dinero en un sitio cerrado, ordenado y con intención de cuidado (por ejemplo, una caja, sobre o cajón destinado solo para eso). Y, si es posible, acompañalo con elementos que representen estabilidad.