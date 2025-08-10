Amor complicado: Signos del Horóscopo Chino que sufrirán en agosto 2025, según Ludovica Squirru

Agosto 2025 trae la energía del Mono: un signo que, según la astrología oriental, promete cambios y desafíos. En este clima, la reconocida astróloga Ludovica Squirru nos advierte que tres signos específicos del Horóscopo Chino podrían enfrentar complicaciones en el amor.

Si querés saber si tu signo del Horóscopo Chino está entre los afectados y cómo superar estas turbulencias, acá te contamos las predicciones de Ludovica Squirru.

Horóscopo Chino: 3 signos con turbulencias en el amor en agosto 2025, según Ludovica Squirru

Según Ludovica Squirru, estos tres signos del Horóscopo Chino tendrán turbulencias en el amor en agosto 2025:

BÚFALO.

Pueden registrar tensiones en el ámbito familiar durante agosto 2025. La energía del Mono, a pesar de la compatibilidad entre ambos, pueden complicar las relaciones y generar enredos.

TIGRE.

Deberán manejar la impaciencia para evitar conflictos en sus vínculos este mes, ya que puede haber consecuencias negativas por acciones impulsivas. Podrían verse dañadas las relaciones.

DRAGÓN.