Amor complicado: Signos del Horóscopo Chino que sufrirán en agosto 2025, según Ludovica Squirru
Ludovica Squirru nos adelanta cómo será agosto 2025 en materia amorosa y de relaciones para estos 3 signos del Horóscopo Chino, que pueden sufrir tensiones en las semanas del mes del Mono.
Agosto 2025 trae la energía del Mono: un signo que, según la astrología oriental, promete cambios y desafíos. En este clima, la reconocida astróloga Ludovica Squirru nos advierte que tres signos específicos del Horóscopo Chino podrían enfrentar complicaciones en el amor.
Si querés saber si tu signo del Horóscopo Chino está entre los afectados y cómo superar estas turbulencias, acá te contamos las predicciones de Ludovica Squirru.
Horóscopo Chino: 3 signos con turbulencias en el amor en agosto 2025, según Ludovica Squirru
Según Ludovica Squirru, estos tres signos del Horóscopo Chino tendrán turbulencias en el amor en agosto 2025:
BÚFALO.
- Pueden registrar tensiones en el ámbito familiar durante agosto 2025. La energía del Mono, a pesar de la compatibilidad entre ambos, pueden complicar las relaciones y generar enredos.
TIGRE.
- Deberán manejar la impaciencia para evitar conflictos en sus vínculos este mes, ya que puede haber consecuencias negativas por acciones impulsivas. Podrían verse dañadas las relaciones.
DRAGÓN.
- Estarán frente a dos caminos bien definidos, con avances personales. El desafío será mantener el ánimo firme y no dejarse llevar por comentarios externos. Mantengan el foco en lo esencial en sus relaciones.
Comentarios