Predicciones astrológicas del día: lo que el horóscopo dice para cada signo hoy 24 de mayo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 24 de mayo. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Te angustiarás por interpretar mal algo que te dicen en tu trabajo. Aprende a no tomarte las cosas tan a pecho.
Amor: Luego de un período de conflictos te pondrás de acuerdo con tu pareja. Si van en la misma dirección avanzarán más rápido.
Riqueza: Presta atención en tu trabajo, sacando a relucir tu capacidad, tu constancia y tu versatilidad. Esta actitud será bien vista.
Bienestar: Momento de reconciliarte con tu poder de decisión. Elimina de tu mente las creencias limitadas que no te permiten avanzar hacia donde tú quieres.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Surgirán cambios drásticos, que no tenías previstos. Trata de reacomodar tu vida a las nuevas situaciones, no desesperes.
Amor: Una gran carga erótica dominará a tu relación de pareja. Hay mucha química entre ustedes y les resulta difícil contenerla.
Riqueza: No intentes encontrar atajos para tus proyectos. A paso lento, pero seguro estás llegando a la meta, no te apresures.
Bienestar: Atraviesas por un período de confusión e indecisión. Bucea en tu interior, allí encontrarás las respuestas que necesitas para seguir.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Dedicarás tiempo a tareas creativas y culturales. No le prestes atención a lo que un amigo te diga sobre una situación de trabajo.
Amor: Tu corazón y tu intuición no te dicen toda la verdad. Te creas ideas falsas y puede que no debas hacerte tantas ilusiones.
Riqueza: El deseo de progresar es fuerte hoy, puedes lograrlo si piensas seriamente en lo que quieres y visualizas una situación mejor.
Bienestar: Tienes tendencia a hacer cosas demasiado rápido, necesitas tomarte tu tiempo para concentrarte en el trabajo y duplicar el control de los errores.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Tus amigos serán un buen sostén e incluso te harán recapacitar cuando estés a punto de cometer errores. Cuídalos.
Amor: Tu emotividad te abre puertas, y te sientes bien con la persona con quien compartes tu vida y todos tus proyectos y sueños.
Riqueza: Puedes posponer el trabajo pesado para más adelante, lo que has hecho hasta hoy te permitirá actuar con éxito más adelante.
Bienestar: Solo la firmeza de carácter te servirá para discernir y encontrar las claves útiles para salir airoso de las complejas circunstancias del presente.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Sientes que tienes brillo y energías y eso te lleva a ser impulsivo. Sigue tus instintos a la hora de ir de compras.
Amor: Algunos roces y suposiciones podrían alejarte de tu pareja sin que te des cuenta. Aprende a tolerar todas las dificultades.
Riqueza: La enorme creatividad e imaginación con que cuentas, te darán la oportunidad de hacer planes dentro de tu mundo profesional.
Bienestar: Recuerda que los amigos verdaderos son aquellos que están dispuestos a escuchar. No permitas que te abandonen, te lastimen o te ignoren.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: La jornada se presenta larga y complicada. Deberás realizar un gran esfuerzo si quieres terminar esa tarea que tienes pendiente.
Amor: Si esta persona que conociste no te convence, aléjate. No todos los caracteres son compatibles, ya encontrarás tu media naranja.
Riqueza: El fruto de tu esfuerzo y constancia es lo único que te permitirá comprar lo que deseas y no privarte de nada. Disfrútalo.
Bienestar: Lo importante para este período es que no te involucres en más actividades de las que puedes cumplir. Organiza mejor tu tiempo.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Si tus objetivos son elevados puedes tener gran capacidad para transformar tu vida y también hacer un aporte para mejorar el mundo.
Amor: Satisfecho, sereno, integrado y con planes, será una semana perfecta. Cuida los detalles, más aún en una relación reciente.
Riqueza: Debes estar alerta porque pueden aprovecharse de cualquier distracción, por mínima que sea, para desplazarte en tu trabajo.
Bienestar: Si tu vitalidad está más baja, necesitas más descanso de lo habitual. Es recomendable hacer ejercicios que trabajen la postura corporal y la columna.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Oportunidades afectivas en ámbitos de estudios o culturales. Conflictos familiares con hermanos o parientes cercanos.
Amor: Esta es una etapa para conocerse y profundizar. Comparte gratos momentos con tu pareja, sin prisas. Exploren su sensualidad.
Riqueza: Carrera, dinero y empeños creativos se ven favorecidos. Tus proyectos avanzarán y recibirás sinceros elogios.
Bienestar: El exceso de ansiedad y estrés pueden desembocar en problemas digestivos severos, recurre a masajes terapéuticos o terapias florales.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Llegarán condiciones que pondrán la situación más estable y optimista. Mientras, hay que tener cuidado con proyectos utópicos.
Amor: Buena piel, en especial entre quienes inician un romance. Los que están de novios vivirán escenas de alto voltaje emocional.
Riqueza: Reconoce que es posible que estés poniendo en práctica algunas acciones algo temerarias que hacen peligrar tus logros.
Bienestar: Si no has encontrado tu camino, detente, necesitas calmar las aguas turbulentas de tu mente y descubrir en tu interior el poder que reside en ti.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Los problemas tomarán un giro favorable y se presentarán claras oportunidades, solo es cuestión de analizarlas y decidir.
Amor: Una propuesta indecente. Alguien que no podrá resistirse a tus encantos, te confesará sus más íntimas fantasías de amor.
Riqueza: Algunas fricciones atentan contra tus finanzas y agregan una carga innecesaria. Responde a las complicaciones con humor.
Bienestar: Es imprescindible que te pongas en contacto con tu parte espiritual, con temas más trascendentes que te llenen el alma.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Pareces estar destinado a cargar con todas las responsabilidades, incluso aquellas que no tienen por qué ser de tu incumbencia.
Amor: Salen a la superficie defectos en las relaciones afectivas a los que tendrás que enfrentarte para corregirlos. Nunca es tarde.
Riqueza: Reuniones, acuerdos y contratos que mejoran tu proyección profesional y te posibilitan aumentar considerablemente tus ingresos.
Bienestar: Lo único que puede perjudicar la salud son los excesos de comida, alcohol o trabajo. Trata de evitarlos si quieres estar bien.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Tu integridad y honestidad te preservarán de todas las vibraciones negativas que se encuentran a tu alrededor. Cuídate.
Amor: Estarás algo irritable con tu pareja. No es momento de hablar de cuestiones delicadas porque terminarán peleándose.
Riqueza: Fuertes inversiones se traducirán en importantes beneficios. Los cambios que realices, hazlos sin precipitación.
Bienestar: Dedica la jornada entera a la alegría compartida entre amigos. Tu familia y las personas que realmente te quieren, disfrutarán de verte feliz.
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