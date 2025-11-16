Horóscopo de hoy domingo 16 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Sé claro y no sueltes las cosas que te molestan. En estos días cualquier detalle puede ser motivo de pleitos con gente cercana. Amor: Tu poder de seducción se irá reforzando constantemente. Juegos de erotismo y seducción serán cotidianos. Riqueza: Las finanzas conjuntas, relacionadas con asuntos domésticos, pueden ser engañosas. Trata de tener cuentas separadas. Bienestar: Algunos cuadros y adornos nuevos en las paredes ayudarán a que tu hogar se parezca un poco más a la casa que siempre quisiste tener.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tu indecisión podría llevarte a enfrentar momentos de gran amargura. Intenta no descolocar a los demás con tus giros. Amor: Tu corazón y tu intuición no te dicen toda la verdad. Te creas ideas falsas y puede que no debas hacerte tantas ilusiones. Riqueza: Momento de hacer algún gasto con respecto a tu casa, pero ten cuidado, supervisa de cerca los avances y estima los plazos. Bienestar: No sabes guardar un secreto y eso hace que la gente no confíe en ti. Aprende a no ser tan boca floja o nadie querrá contarte nada.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Las viejas costumbres son difíciles de dejar atrás. Pero intenta dejar tu pasado como un mal recuerdo y enfócate hacia el futuro. Amor: Llegarás a un amoroso acuerdo con tu pareja, en especial si te demuestra arrepentimiento. Perdonar es divino. Riqueza: Expándete en tu trabajo, antes define qué es necesario hacer y quién debe hacerlo para evitar pérdidas de tiempo y energía. Bienestar: La ansiedad es peligrosa y nada saldrá bien si no pones tu cabeza en orden. Deberás tener un altísimo grado de concentración.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Busca en alguien que te conoce desde hace tiempo ese empujoncito que te hace falta para lograr lo que quieres. No te dejes vencer. Amor: Si tienes problemas con tu pareja ahora es el momento de discutirlos, no te olvides de tener calma. Riqueza: No creas en todo lo que te digan, ten cuidado que hay quienes en el trabajo no son tan compañeros como lo suponías. Bienestar: Tu salud se verá afectada por las continuas presiones laborales, ve a caminar y así distender la situación. Medita sobre tu accionar.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Noticias que no esperabas recibir afectarán los planes que estabas esperando realizar. No los des por perdidos podrás concretarlos. Amor: Si tu pareja está disgustada no te enojes tú también, dale un momento de reflexión. Hablen a corazón abierto. Riqueza: Los temas comerciales no son tu fuerte. Trata de pedir consejos a alguien capacitado, así lograrás mejores resultados. Bienestar: Planifica un viaje a algún lugar que te agrade con alguien de tu interés, para realizar luego de la pandemia. Así eliminarás tensiones que te incomodan en lo laboral.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Recibirás una petición de ayuda por parte de una persona de tu familia y tendrás que hacer de todo para secundarla. Amor: No seas tan egocéntrico y preocúpate más por el bienestar de la pareja. Recuerda que una relación se construye de a dos. Riqueza: Asegúrate de planificar mejor todo lo relacionado con tu vida profesional, lo que te permitirá prosperar o conocer gente importante. Bienestar: Tienes la valentía necesaria para enfrentar a tus más temidos enemigos. Debes tener la templanza y la facultad de saber perdonar.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Predominará en ti una marcada tendencia al desánimo. Un buen chequeo médico a tiempo le evitará miedos innecesarios. Amor: Continúas creciendo, si alguna relación te está limitando, probablemente estés demasiado tenso con ello y necesites liberarte. Riqueza: Situación favorable para retener lo conseguido y administrar adecuadamente los éxitos cosechados gracias a tus esfuerzos. Bienestar: Tu familia está acostumbrada a entrometerse en tu vida, pero es momento de que marques tus límites. Es momento de ser dueño de tu vida.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Te vincularás con algún grupo y entrarás en contacto con amistades, con quienes tendrás un intercambio de ideas más sensibles. Amor: Reconcíliate, tendrás muchas posibilidades de fortalecer tus vínculos afectivos. Te mostrarás más protector, cálido y afectivo. Riqueza: Sé honesto con los demás, el sentido de organización que te caracteriza te acercará a concretar tratos comerciales jugosos. Bienestar: Poca fortuna con los números, aunque tendrás mucha suerte si trabajas con grupos. Resultarás el más apto a la hora de coordinar tareas delicadas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Hoy aparecerán mentiras. Tú ya sabes lo que puede suceder, así que toma las precauciones para que tu ánimo no se vea afectado. Amor: Tendrás que tener cuidado con no exagerar con las reuniones virtuales con tus amigos. Presta también atención a tu pareja. Riqueza: Las ideas de progreso se afianzan con las experiencias compartidas. Será necesario que cada uno aporte lo suyo en pos de un objetivo común. Bienestar: No te excedas en las comidas, ya que podrías sufrir molestias digestivas. Si te sientes mal no te automediques y visita al médico.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tienes que obligarte hoy a quedarte en casa para ocuparte de asuntos domésticos. Te darás cuenta de lo bien que te sientes. Amor: Se intensifican los deseos y la atracción física en la pareja. Oportunidad para disfrutar y divertirse juntos. Riqueza: Si has sabido tomar decisiones importantes en finanzas, no habrá nada mejor que el período de suerte que se avecina. Bienestar: Si vas a caminar o a correr al aire libre, presta atención con tener el calzado adecuado. Podrías sufrir algún tipo de torcedura.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Te sentirás presionado para terminar lo que tienes pendiente. Si no puedes hacerlo, sabrán comprenderte y te ampliarán los plazos de entrega. Amor: En lo afectivo hay replanteos para mejorar la calidad de las relaciones. Date tiempo, incentiva tu intimidad y sal de la rutina. Riqueza: Tendrás que luchar para conservar lo que has adquirido, tanto en lo económico como en lo referente a tus avances laborales. Bienestar: Debes evitar actitudes dominantes y exigentes con tus seres queridos. Eso te alejará de quienes en verdad te quieren y hoy te temen.