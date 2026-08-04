Chimy Ávila y Enner Valencia, los apuntados de Boca para reforzar el ataque

Ambos llegan con poco rodaje en Betis y Pachuca, respectivamente. No se descartan que lleguen ambos al Xeneize.

Boca sigue con el foco en el mercado de pases. Luego de la venta de Saracchi a la MLS y el préstamo de Zufiaurre al futbol uruguayo, el Xeneize podrá incorporar a dos futbolistas luego de

Uno de esos lugares los ocupará en traer un centrodelantero. Y un nombre empieza a tener fuerza: Chimy Ávila. El atacante ya estuvo en el radar en mercados anteriores, pero nunca se concretó su llegada. El futbolista de 32 años quedó libre del Betis y su intención sería regresar al futbol argentino.

Durante la última temporada disputó 30 partidos, marcó tres goles y dio tres asistencias. En el último tramo, perdió terreno en la consideración del DT y por eso decidió terminar su vínculo con el club español, ya que su contrato finalizaba a mediados de 2027.

Pero además del interés por Ávila, apareció otro nombre de un jugador que también está libre: el ecuatoriano Enner Valencia. El futbolista experimentado de 36 años viene de jugar el Mundial 2026 (no convirtió goles) y tiene el pase en su poder luego de haber terminado su etapa en el Pachuca de México.

En su última temporada no tuvo el rendimiento deseado: la arrancó en Inter de Brasil y la terminó en el futbol mexicano. En total, jugó 42 partidos, anotó 11 goles y 1 asistencia.

Con la salida de Saracchi, Boca liberó un cupo de extranjero y podría utilizarlo con el ecuatoriano. Ante la falta de gol en Boca y el flojo nivel de Merentiel en el arranque del segundo semestre, en Boca todavía no descartan que vayan a buscar a ambos futbolistas.

La facilidad en ambas negociaciones es que la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme puede charlar mano a mano con ambos jugadores, al no estar ligados a un club. Pero la principal dificultad será el salario, ya que estos delanteros tenían contratos altos en sus últimos equipos.

Desde el comienzo de Riquelme como dirigente, Boca ha utilizado frecuentemente la metodología de incorporar futbolistas libres. En total, 11 jugadores llegaron con el pase en su poder, un número alto para un club como el Xeneize.