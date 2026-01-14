Qué hacer y qué no hacer hoy miércoles 14 de enero, según Ludovica Squirru, para evitar bloqueos energéticos

Este miércoles 14 de enero, el Horóscopo Chino activa una jornada de energía intensa que invita a actuar con conciencia y estrategia. Según la mirada de Ludovica Squirru, el día está regido por la energía Tierra Yang, una vibración firme y estructurante que favorece decisiones prácticas, pero exige prudencia para no generar bloqueos kármicos.

La clave estará en ordenar, reflexionar y consolidar, evitando movimientos impulsivos que vayan en contra del ritmo energético del día.

Energía del día

Elemento: Tierra Yang

Tierra Yang Signo del día: Rata

Rata KI diario: 7

7 Signo en choque: Caballo

La combinación sugiere una jornada ideal para resolver asuntos pendientes, pero poco favorable para cambios drásticos o decisiones irreversibles.

Signos con afinidad energética

La energía fluye mejor para quienes pertenezcan a los signos:

Rata, Búfalo, Dragón, Cabra, Mono, Gallo y Chancho.

Estos signos contarán con mayor claridad mental y respaldo energético para avanzar sin fricciones.

Qué hacer hoy para armonizar la energía

Según Ludovica Squirru, este miércoles es propicio para:

Cambiar o reorganizar la cama

Firmar contratos

Hacer negocios

Reflexionar sobre asuntos importantes

Tomar decisiones con lógica y planificación

Son acciones que ayudan a ordenar la energía personal y material, alineándose con la vibración estable de la Tierra Yang.

Qué no hacer hoy para evitar bloqueos energéticos

La astróloga advierte que conviene postergar:

Viajar

Comprar propiedades

Casarse

Sembrar

Cavar

Mudarse

Iniciar tratamientos médicos

Estas acciones podrían generar desgaste, demoras o resultados contrarios a lo esperado si se realizan bajo la energía de este día.

Clave energética del día

No es una jornada para comenzar grandes etapas, sino para ordenar, revisar y consolidar lo que ya está en marcha. Actuar con paciencia y coherencia será la mejor forma de evitar bloqueos y cuidar el equilibrio energético.