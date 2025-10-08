Ritual del portal 10/10 para atraer abundancia y activar la energía de octubre

El portal energético 10/10, que se abre cada 10 de octubre, es considerado uno de los más poderosos del año. Según la numerología, el número 10 representa renacimiento, expansión y prosperidad, por lo que esta fecha se asocia con la manifestación de abundancia y el inicio de nuevos ciclos de crecimiento.

Durante este día, se dice que el universo se alinea para amplificar los pensamientos y deseos, por eso es un momento ideal para activar rituales de prosperidad y elevar la vibración energética.

Cómo hacer el ritual del portal 10/10 para atraer abundancia

1. Prepará tu espacio:

Elegí un rincón tranquilo de tu casa. Limpiá el área con sahumo, incienso o unas gotas de vinagre y sal en agua. Encendé una vela verde o dorada, colores asociados con la prosperidad.

2. Escribí tus deseos:

En una hoja blanca, anotá tres afirmaciones en tiempo presente. Por ejemplo:

“Mi economía fluye con facilidad y alegría.”

“Estoy abierto/a a recibir oportunidades y bendiciones.”

“El dinero llega a mí de manera constante y natural.”

3. Activá el poder del laurel y la canela:

Colocá sobre tus afirmaciones una hoja de laurel (símbolo de éxito) y un toque de canela en polvo (energía de expansión). Dobla el papel hacia ti —para atraer— y sostenelo unos segundos en tus manos visualizando la abundancia llegando a tu vida.

4. Cierre del ritual:

Guardá el papel y el laurel en un frasco de vidrio junto con tres monedas y un poco de arroz, que representan prosperidad y alimento. Dejalo en el sector sureste de tu hogar, el área de la riqueza según el Feng Shui.

Repetí durante la noche:

“El universo provee. Mi energía vibra en abundancia y todo fluye a mi favor.”

El poder del portal 10/10: energía renovadora en octubre

El portal 10/10 invita a renovar creencias y abrir el corazón a recibir. Es un recordatorio de que la abundancia no solo se mide en lo material, sino también en amor, bienestar y oportunidades.

Según los especialistas en energía, los efectos del ritual pueden sentirse durante los días posteriores, especialmente si se sostiene una actitud positiva y agradecida.