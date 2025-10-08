ESCUCHÁ RN RADIO
Ritual del portal 10/10 para atraer abundancia y activar la energía de octubre

El 10 es una energía que simboliza el comienzo de un nuevo ciclo, desde un profundo aprendizaje. 

El portal energético 10/10, que se abre cada 10 de octubre, es considerado uno de los más poderosos del año. Según la numerología, el número 10 representa renacimiento, expansión y prosperidad, por lo que esta fecha se asocia con la manifestación de abundancia y el inicio de nuevos ciclos de crecimiento.

Durante este día, se dice que el universo se alinea para amplificar los pensamientos y deseos, por eso es un momento ideal para activar rituales de prosperidad y elevar la vibración energética.

Cómo hacer el ritual del portal 10/10 para atraer abundancia

1. Prepará tu espacio: 

  • Elegí un rincón tranquilo de tu casa. Limpiá el área con sahumo, incienso o unas gotas de vinagre y sal en agua. Encendé una vela verde o dorada, colores asociados con la prosperidad. 

2. Escribí tus deseos: 

En una hoja blanca, anotá tres afirmaciones en tiempo presente. Por ejemplo: 

  • “Mi economía fluye con facilidad y alegría.” 
  • “Estoy abierto/a a recibir oportunidades y bendiciones.” 
  • “El dinero llega a mí de manera constante y natural.” 

3. Activá el poder del laurel y la canela: 

  • Colocá sobre tus afirmaciones una hoja de laurel (símbolo de éxito) y un toque de canela en polvo (energía de expansión). Dobla el papel hacia ti —para atraer— y sostenelo unos segundos en tus manos visualizando la abundancia llegando a tu vida. 

4. Cierre del ritual: 

Guardá el papel y el laurel en un frasco de vidrio junto con tres monedas y un poco de arroz, que representan prosperidad y alimento. Dejalo en el sector sureste de tu hogar, el área de la riqueza según el Feng Shui. 

Repetí durante la noche: 

  • “El universo provee. Mi energía vibra en abundancia y todo fluye a mi favor.” 

El poder del portal 10/10: energía renovadora en octubre

El portal 10/10 invita a renovar creencias y abrir el corazón a recibir. Es un recordatorio de que la abundancia no solo se mide en lo material, sino también en amor, bienestar y oportunidades. 

Según los especialistas en energía, los efectos del ritual pueden sentirse durante los días posteriores, especialmente si se sostiene una actitud positiva y agradecida. 


