Horóscopo de hoy, domingo 16 de abril de 2023: predicciones para el amor, el trabajo y la salud

Bienestar: No permitas que los logros de otros echen una sombra en tu propia felicidad y evita la tendencia a estarte comparando con la gente. No te servirá.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Será necesaria mayor concentración para tener éxito en tu trabajo. No te muestres evasivo por la noche, no conseguirás nada.

Amor: Hay cambios en puerta para las aventuras románticas. Una cena con amigos te dará una nueva oportunidad para el romance.

Riqueza: Es hora de dedicarte a una tarea que te proporcione placer, pero también dinero. Pone en marcha sueños largamente postergados.

Bienestar: No discutas, no menciones fallas pasadas, no vuelvas a lo que ya has enterrado y perdonado una vez, ya que se vienen algunos cambios importantes.