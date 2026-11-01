Horóscopo de hoy domingo 1 de noviembre: qué dicen los astros para cada signo en el inicio de mes
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 1 de noviembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Lo que hasta ayer resultaba muy difícil de comprender, hoy se aclarará. Alguien cercano te contará la verdad que estabas buscando.
Amor: Tu pareja y tú han llegado a un punto de maduración, donde el compromiso ya no debe ser algo que cause miedo al fracaso.
Riqueza: No creas todo lo que oigas en tu trabajo. Hay gente con malas intenciones, que solo busca tu fracaso económico.
Bienestar: Busca concluir todas aquellas actividades que te quedaron pendientes. Este es un momento propicio para cerrar círculos.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: La jornada se presenta tranquila, visita a un pariente o amigo que tendrá una noticia para darte, y te pondrá muy bien.
Amor: Tu pareja te reclama y está en lo cierto. Si sigues dedicando tu tiempo solo al trabajo, puede que pronto vuelvas a la soltería.
Riqueza: No busques hacer dinero a cualquier precio. Abusar del trabajo solo terminará perjudicando tu salud y alejándote de los tuyos.
Bienestar: Los dolores de espalda no cesan y lo mejor será que visites a tu médico de cabecera. No te preocupes, es algo pasajero.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Hechos insólitos traen energías renovadas. Tu optimismo cambiará y tendrás ganas de comenzar cosas nuevas. Adelante.
Amor: Tu relación de pareja marcha viento en popa. Este es el momento para comenzar a pensar en proyectos en común y a largo plazo.
Riqueza: Si debes pedir ayuda económica no sientas vergüenza ni temor. Acude a tus amigos o familiares más cercanos.
Bienestar: Solo estableciéndote metas claras lograrás demostrar la fortaleza que llevas dentro. Enfrenta los obstáculos sin miedo.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: No podrás escapar de las tensiones en la jornada cuando te debas enfrentar a las palabras de personas malintencionadas.
Amor: Descubrirás con sorpresa que aquella vieja amistad se está convirtiendo en algo más importante. Abre tu corazón al amor.
Riqueza: No contarás con tu acostumbrada rapidez mental durante la jornada de hoy. Sé muy cuidadoso con los documentos que firmas.
Bienestar: No puedes dejar que las pruebas que la vida ponga en tu camino provoquen en ti el deseo de desistir. Disfruta de lo maravilloso de esta.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Jornada que no se perfilará positiva para interrelacionarte con amigos. Procura mantenerte al margen de lo que suceda hoy.
Amor: Lograrás dejar los fantasmas del pasado en el olvido. Muéstrate positivo en lo sentimental y verás los resultados.
Riqueza: Tu inmadurez ha probado meterte indefectiblemente en problemas tras problemas a nivel laboral. Aprende de tus errores.
Bienestar: No permitas que el fracaso en ciertos proyectos haga disminuir la confianza que tienes en ti mismo. Aprende tu lección y continúa adelante.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Que pequeñas vicisitudes sin sentido no arruinen una jornada con todo el potencial para ser perfecta. Contrólate.
Amor: La complicidad de un amigo te servirá para acercarte a esa persona que te interesa. No dudes en invitarla a salir.
Riqueza: No podrás encontrar la manera de conciliar tu concentración hoy. Procura no atrasarte demasiado en tus obligaciones.
Bienestar: Será inevitable experimentar adversidades o retrasos en la conclusión de todo tipo de metas, pero lo importante en no dejarnos superar por ellas.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: No podrás evitar involucrarte en discusiones en la jornada debido a la natural idiosincrasia de las personas que te rodean.
Amor: Visitas inesperadas alterarán los planes de la pareja para el día. Tómalo con calma y trata de disfrutar del cambio imprevisto.
Riqueza: Los problemas personales no tienen lugar en un ambiente laboral serio. Deja de lado ciertas actitudes.
Bienestar: No dejes que las pruebas de la vida te quiten el deseo de recorrer cada paraje desconocido para ti. Nunca pierdas el deseo de vivir.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Deberás resistir la tentación de pedir ayuda en la jornada de hoy. Procura tener el control de cada variable que te afecte.
Amor: Aprende a controlar tus celos o terminarás malogrando la relación con tu pareja. Controla tus arranques.
Riqueza: No puedes permitir que el orgullo ciegue tus ojos a errores que estás cometiendo de manera obvia. Replantea tus parámetros.
Bienestar: Existen pruebas en la vida que son duras de sobrellevar. Lo importante aquí es saber que contamos con seres queridos para que nos apuntalen.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: No puedes esperar perfección por parte de las personas que te rodean. Evalúa tus pretensiones y exigencias en detalle.
Amor: Es momento de reunirte con tu familia política. Deja las excusas de lado y anímate a publicar el compromiso.
Riqueza: Te verás asaltado por cuestiones laborales que creías ya resueltas hace largo tiempo. Asegúrate de ponerles un fin definitivo.
Bienestar: Parte fundamental de resolver los inconvenientes en la vida radica en la forma que tenemos de mirarlos. Nunca dejes que una situación te supere.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Sufrirás algunos conflictos internos a causa de no saber qué decisión tomar respecto de tu economía. Reflexiona con calma.
Amor: Ya es hora de que dejes el pasado donde debe estar. Organiza una salida con amigos, verás cómo la disfrutarás.
Riqueza: Te gusta arriesgarte en los negocios y para ti no existen limitaciones. Pero cuidado, esta vez puede fallarte la estrategia.
Bienestar: Los consejos de un anciano aportarán la cuota de sabiduría que le hacía falta a tu vida. No olvides lo que te diga y ponlo en práctica.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Surgirán cambios drásticos, que no tenías previstos. Trata de reacomodar tu vida a las nuevas situaciones, no desesperes.
Amor: Una gran carga erótica dominará a tu relación de pareja. Hay mucha química entre ustedes y les resulta difícil contenerla.
Riqueza: No intentes encontrar atajos para tus proyectos. A paso lento pero seguro, estás llegando a la meta, no te apresures.
Bienestar: Atraviesas por un período de confusión e indecisión. Bucea en tu interior, allí encontrarás las respuestas que necesitas para seguir.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: La jornada se presenta larga y complicada. Deberás realizar un gran esfuerzo si quieres terminar esa tarea que tienes pendiente.
Amor: Si esta persona que conociste no te convence, aléjate. No todos los caracteres son compatibles, ya encontrarás tu media naranja.
Riqueza: El fruto de tu esfuerzo y constancia es lo único que te permitirá comprar lo que deseas y no privarte de nada. Disfrútalo.
Bienestar: Lo importante para este período es que no te involucres en más actividades de las que puedes cumplir. Organiza mejor tu tiempo.
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